Bulaşık makinesinden daha fazla faydalanabilmek için bunlara dikkat

Daha az deterjan kullanın. Sıvı, toz ya da tablet fark etmez, hepimiz gereğinden fazla bulaşık makinesi deterjanı kullanıyoruz. Bu da hem daha fazla masraf anlamına geliyor hem de aşırı deterjan kullanımı tabaklarımızı çizip bardaklarımızda buğulu bir görüntüye neden oluyor. Bunlardan kaçınmak için ambalajında belirtilenden daha az miktarda deterjan kullanmalısınız.