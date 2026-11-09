Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla içinizi ısıtacak balkabağı çorbasıyla başlayıp havuçla lezzetlenen tavuklu tel şehriye pilavı ve fırında nar gibi kızaran kremalı patates ile lezzetli seçenekler sunuyor. Taze sıkılmış portakal ve limon suyunun ferahlığıyla pişen zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği ile kuru cacık bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İlave şeker kullanılmadan sadece iki malzemeyle mayalanarak hazırlanan hafif ve doğal incir uyutması, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Fırınlanmış balkabağı çorbası tarifi
Sonbahar ve kış aylarının en sevilen tariflerinden bal kabağı çorbası, hem lezzeti hem doyuruculuğuyla soğuk günlerde içleri ısıtıyor. Fırında kızaran bal kabağı ve soğanın sıvı krema ile buluştuğu bu nefis çorba, ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
Tavuklu tel şehriye pilavı tarifi
Klasik pirinç ve bulgur pilavına nefis bir seçenek olan tavuklu tel şehriye pilavı, kuşbaşı tavuk eti ve havucun lezzetiyle hazırlanarak sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tereyağında kavrulan tel şehriyeler, kısık ateşte suyunu çekip lapa olmadan tane tane pişiyor.
Fırında kremalı patates tarifi
Fırında kremalı patates, incecik dilimleriyle süt ve sıvı krema ile lezzetlenerek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor. Üzerinde eriyip nar gibi kızaran kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açan bu nefis tarif, et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
Portakallı kereviz yemeği tarifi
Zeytinyağlı yemeklerinin en sevilenlerinden portakallı kereviz yemeği, taze sıkılmış portakal ve limon suyunun verdiği ferah lezzetle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Havuç, patates ve taze kereviz yapraklarıyla tencerede ağır ağır pişen kerevizler, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
Kuru cacık tarifi
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
İncir uyutması tarifi
Geleneksel sütlü tatlıların en pratik seçeneklerinden biri olan incir uyutması, sadece iki malzemeyle hazırlanması ve hafifliğiyle sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. İlave şeker kullanılmadan kuru incirin doğal tadıyla hazırlanan bu nefis tatlı, mayalanarak tam kıvamını buluyor.