Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Kasım 2026)

Kereviz, havuç ve patatesin bir araya geldiği bu nefis tarif, dumanı üstünde sıcak sıcak sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Soğuk günlerde şifa dolu ve besleyici bir başlangıç arayanlar için pratik bir seçenek olan bu nefis tarifin lezzeti damak çatlatıyor.