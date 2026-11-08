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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Kasım 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08 Kasım 2026 - 09:39 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Kasım 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kereviz çorbasıyla başlayıp elma dilim patateslerle birlikte fırında dışı çıtır, içi yumuşacık pişen tavuk kanat ve yanına çok yakışan tereyağlı mercimekli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanın isli tadını tahin ve yoğurtla buluşturan mütebbel ile ferahlatıcı Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızarıp sütlü soğuk şerbetiyle hafifleyen soğuk kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Fırında tavuk kanat tarifi

Fırında tavuk kanat tarifi

Fırında tavuk kanat, yoğurt, salça, sarımsak ve baharatlı marine sosuyla lezzetlenip elma dilim patateslerle birlikte aynı tepside pratik bir şekilde hazırlanıyor. Fırında nar gibi kızaran kanatlar, dışı çıtırlaşırken içi suyunu kaybetmeden yumuşacık pişiyor.

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2Kereviz çorbası tarifi

Kereviz çorbası tarifi

Kereviz, havuç ve patatesin bir araya geldiği bu nefis tarif, dumanı üstünde sıcak sıcak sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Soğuk günlerde şifa dolu ve besleyici bir başlangıç arayanlar için pratik bir seçenek olan bu nefis tarifin lezzeti damak çatlatıyor.

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3Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Mercimekli bulgur pilavı, kavrulan soğanların ve tereyağının lezzetiyle sofranıza nefis bir pilav seçeneği oluyor. Bulgura eklenen haşlanmış yeşil mercimekler, pilava hem renk hem de lezzet katıyor.

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4Mütebbel tarifi

Mütebbel tarifi

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor. Yoğurdun ferahlığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarda iştah açıcı bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

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5Akdeniz salatası tarifi

Akdeniz salatası tarifi

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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6Soğuk kadayıf tarifi

Soğuk kadayıf tarifi

Soğuk kadayıf, sütlü şerbeti ile geleneksel kadayıf tatlısının lezzetine hafif ve enfes bir yorum getiriyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızaran kadayıflar, sütlü soğuk şerbeti içine çekerek yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

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