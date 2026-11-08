Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (8 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kereviz çorbasıyla başlayıp elma dilim patateslerle birlikte fırında dışı çıtır, içi yumuşacık pişen tavuk kanat ve yanına çok yakışan tereyağlı mercimekli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanın isli tadını tahin ve yoğurtla buluşturan mütebbel ile ferahlatıcı Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında tereyağıyla nar gibi kızarıp sütlü soğuk şerbetiyle hafifleyen soğuk kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Fırında tavuk kanat tarifi
Fırında tavuk kanat, yoğurt, salça, sarımsak ve baharatlı marine sosuyla lezzetlenip elma dilim patateslerle birlikte aynı tepside pratik bir şekilde hazırlanıyor. Fırında nar gibi kızaran kanatlar, dışı çıtırlaşırken içi suyunu kaybetmeden yumuşacık pişiyor.
Mercimekli bulgur pilavı tarifi
Mercimekli bulgur pilavı, kavrulan soğanların ve tereyağının lezzetiyle sofranıza nefis bir pilav seçeneği oluyor. Bulgura eklenen haşlanmış yeşil mercimekler, pilava hem renk hem de lezzet katıyor.
Akdeniz salatası tarifi
Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.