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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Kasım 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:34 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (7 Kasım 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kremalı pırasa çorbasıyla başlayıp tavada lokum gibi pişen kuzu pirzola ve yanına çok yakışan meyhane pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Zeytinyağı, sarımsak ve baharatlı sosuyla fırında nar gibi kızaran karnabahar steak ile nefis kıvamıyla kuru cacık bu doyurucu öğüne hafiflik katıyor. Yumuşacık keki ve sütlü şerbetiyle frambuazlı trileçe, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Tavada kuzu pirzola tarifi

Tavada kuzu pirzola tarifi

Tavada kuzu pirzola, lokum gibi pişmiş eti ve pratik hazırlanışıyla sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. Mühürleme yöntemiyle suyunu kaybetmeden nar gibi kızaran kuzu pirzola, mangal tadını evinde yakalamak isteyenlere nefis bir seçenek oluyor.

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2Kremalı pırasa çorbası tarifi

Kremalı pırasa çorbası tarifi

Pırasa ve kremanın lezzeti ile hazırlanan bu nefis sebze çorbası, soğuk günlerde sıcacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tereyağında kavrulan pırasaların hafif taneli kıvamı, baharatların lezzetiyle bütünleşerek çorbanın lezzetini artırıyor.

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3Meyhane pilavı tarifi

Meyhane pilavı tarifi

Meyhane pilavı, taze sebzelerle pişen ve tane tane dökülen bulgurla sofranıza leziz bir pilav seçeneği oluyor. Tereyağı ve salçayla kavrulan bulgur, doyurucu bir lezzete dönüşüyor.

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4Karnabahar steak tarifi

Karnabahar steak tarifi

Karnabahar ve baharatlı sosun bir araya geldiği bu nefis tarif, fırında nar gibi kızarıp sunumu ve lezzetiyle nefis bir seçenek oluyor. Zeytinyağı, sarımsak, kimyon ve kırmızı biberle hazırlanan sosuyla lezzetlenip sofrasında farklı sebze yemeği arayanlara pratik bir fikir veriyor.

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5Kuru cacık tarifi

Kuru cacık tarifi

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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6Frambuazlı trileçe tarifi

Frambuazlı trileçe tarifi

Yumuşacık kek, sütlü şerbet ve frambuaz sosunun bir araya geldiği bu nefis tarif, göz alıcı rengiyle masaya geldiği anda iştahları açıyor. Klasik karamelli trileçeye ferah bir seçenek arayanlar için hem hafif hem lezzetli bir seçenek olurken, misafir sofralarına tatlı bir keyif katıyor.

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