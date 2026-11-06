Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtacak tarhana çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır lokum gibi pişen pırasa dolması ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış sebzeleri, cevizi ve nar ekşili sosuyla iştah açan Gavurdağı salatası ve bol zeytinyağıyla lezzetlenen Girit ezmesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen ve dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşan nefis kabak tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Pırasa dolması tarifi
Pırasa dolması, kıymalı ve pirinçli iç harçla hazırlanıp hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Salçalı ve kuru naneli sosuyla kısık ateşte ağır ağır pişen bu nefis tarif, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
Gavurdağı salatası tarifi
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.