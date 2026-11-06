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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Kasım 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:18 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (6 Kasım 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtacak tarhana çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır lokum gibi pişen pırasa dolması ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış sebzeleri, cevizi ve nar ekşili sosuyla iştah açan Gavurdağı salatası ve bol zeytinyağıyla lezzetlenen Girit ezmesi ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen ve dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşan nefis kabak tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Pırasa dolması tarifi

Pırasa dolması tarifi

Pırasa dolması, kıymalı ve pirinçli iç harçla hazırlanıp hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Salçalı ve kuru naneli sosuyla kısık ateşte ağır ağır pişen bu nefis tarif, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

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2Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası tarifi

Geleneksel çorbalarımızın en sevilenlerinden tarhana çorbası, tereyağının lezzetiyle pişirilerek soğuk günlerde içleri ısıtıyor. Domates salçası ve baharatlarla lezzetlenen bu doyurucu çorba, topaklanmadan pürüzsüz bir kıvama ulaşıyor.

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3Gavurdağı salatası tarifi

Gavurdağı salatası tarifi

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

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4Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi, peynirlerin ve taze yeşilliklerin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. İçindeki sarımsak ve limon ezmenin tadını tamamlarken bol zeytinyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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5Kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı, tencerede kısık ateşte yavaş yavaş pişerek damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Kendi suyunu salarak pişen bal kabakları, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

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