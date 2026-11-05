Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp çıtır pideler üzerinde yaprak tavuk dilimleriyle ev yapımı İskender, tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ve patates kızartması ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk taze sebzelerle hazırlanan ferahlatıcı mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İrmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla çıtır çıtır şöbiyet, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Tavuk İskender tarifi
Dışarıda severek yediğiniz tavuk İskender, baharatlı yaprak tavuk dilimleri ve tereyağında çıtırlaşan pideleriyle evinizin mutfağında kolayca hazırlanıyor. Üzerine gezdirilen salçalı sosu ve kızgın tereyağıyla lezzetine doyum olmayan bu nefis tarif, yanında servis edilen yoğurt ve közlenmiş sebzelerle sofrayı ziyafete dönüşüyor.
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi
Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor. Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Tereyağının lezzetiyle pişen pilav, yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
Patates kızartması tarifi
Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tükettiği ve her yemeğin yanına çok yakışan bu tarif, patatesin doğal lezzetini çıtır haliyle öne çıkarıyor.
Mevsim salata tarifi
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.