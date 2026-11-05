Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (5 Kasım 2026)

Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tükettiği ve her yemeğin yanına çok yakışan bu tarif, patatesin doğal lezzetini çıtır haliyle öne çıkarıyor.