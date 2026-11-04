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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Kasım 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:11 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Kasım 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla içinizi ısıtacak mercimek çorbasıyla başlayıp kuzu kıymasının fırında lokum gibi piştiği Kilis tava ve yanına çok yakışan arpa şehriyeli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsakla hazırlanan haydari, incecik doğranmış sebzelerle ferahlatıcı bostana salata ve et yemeklerinin vazgeçilmezi sumaklı soğan salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Pudra şekeri ve gül suyunun hoş kokusu eşliğinde ipek gibi kıvam alan su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Kilis tava tarifi

Kilis tava tarifi

Yöresel kebaplarının en sevilenlerinden Kilis tava, patlıcan tabanı ve bol sebzeli kuzu kıymasıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Soğan, sarımsak, domates, biber ve baharatlarla yoğrulan kıymalı harcı, fırında kızarırken suyunu kaybetmeden lokum gibi pişiyor.

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2Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası tarifi

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

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3Arpa şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Arpa şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor. Lapa olmadan tane tane dökülen bu nefis pilav, sofranıza iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor.

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4Sumaklı soğan salatası tarifi

Sumaklı soğan salatası tarifi

Kebapçılarda ve lokantalarda yemeğe alışkın olduğumuz sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Bu leziz tarif, sofranıza enfes bir garnitür seçeneği oluyor.

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5Bostana salata tarifi

Bostana salata tarifi

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.

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6Haydari tarifi

Haydari tarifi

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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7Su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi tarifi

Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.

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