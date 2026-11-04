Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (4 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla içinizi ısıtacak mercimek çorbasıyla başlayıp kuzu kıymasının fırında lokum gibi piştiği Kilis tava ve yanına çok yakışan arpa şehriyeli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsakla hazırlanan haydari, incecik doğranmış sebzelerle ferahlatıcı bostana salata ve et yemeklerinin vazgeçilmezi sumaklı soğan salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Pudra şekeri ve gül suyunun hoş kokusu eşliğinde ipek gibi kıvam alan su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Kilis tava tarifi
Yöresel kebaplarının en sevilenlerinden Kilis tava, patlıcan tabanı ve bol sebzeli kuzu kıymasıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Soğan, sarımsak, domates, biber ve baharatlarla yoğrulan kıymalı harcı, fırında kızarırken suyunu kaybetmeden lokum gibi pişiyor.
Arpa şehriyeli bulgur pilavı tarifi
Arpa şehriyeli bulgur pilavı, tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişiyor ve ana yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor. Lapa olmadan tane tane dökülen bu nefis pilav, sofranıza iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor.
Bostana salata tarifi
Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.