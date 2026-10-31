Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ekim 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır pişen zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği ve yanına çok yakışan mercimekli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tereyağı ilaveli süzme yoğurt ve taze yeşilliklerle hazırlanan ferahlatıcı yöresel Van cacığı ile incecik doğranmış sebzeleri, nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Lokum gibi kıvamıyla kabak tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Portakallı kereviz yemeği tarifi
Zeytinyağlı yemeklerinin en sevilenlerinden portakallı kereviz yemeği, taze sıkılmış portakal ve limon suyunun verdiği ferah lezzetle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Havuç, patates ve taze kereviz yapraklarıyla tencerede ağır ağır pişen kerevizler, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
Mercimekli bulgur pilavı tarifi
Mercimekli bulgur pilavı, kavrulan soğanların ve tereyağının lezzetiyle sofranıza nefis bir pilav seçeneği oluyor. Bulgura eklenen haşlanmış yeşil mercimekler, pilava hem renk hem de lezzet katıyor.
Gavurdağı salatası tarifi
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.