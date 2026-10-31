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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ekim 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:53 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (31 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır pişen zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği ve yanına çok yakışan mercimekli bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tereyağı ilaveli süzme yoğurt ve taze yeşilliklerle hazırlanan ferahlatıcı yöresel Van cacığı ile incecik doğranmış sebzeleri, nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Lokum gibi kıvamıyla kabak tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Portakallı kereviz yemeği tarifi

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Zeytinyağlı yemeklerinin en sevilenlerinden portakallı kereviz yemeği, taze sıkılmış portakal ve limon suyunun verdiği ferah lezzetle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Havuç, patates ve taze kereviz yapraklarıyla tencerede ağır ağır pişen kerevizler, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

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2Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası tarifi

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

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3Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Mercimekli bulgur pilavı, kavrulan soğanların ve tereyağının lezzetiyle sofranıza nefis bir pilav seçeneği oluyor. Bulgura eklenen haşlanmış yeşil mercimekler, pilava hem renk hem de lezzet katıyor.

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4Van cacığı tarifi

Van cacığı tarifi

Yöresel lezzetlerimizden Van cacığı, süzme yoğurt, taze salatalık ve yeşilliklerle hazırlanarak sofraya ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. Dereotu, maydanoz ve taze soğanla zenginleşen bu tarif, tereyağı ilavesi ile klasik cacık tariflerinden ayrılıyor.

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5Gavurdağı salatası tarifi

Gavurdağı salatası tarifi

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

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6Kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı, tencerede kısık ateşte yavaş yavaş pişerek damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Kendi suyunu salarak pişen bal kabakları, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

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