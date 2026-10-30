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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ekim 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:43 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen maydanoz köftesi ve yanına çok yakışan karabuğday pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çubuk tarçın ve karanfilin hoş kokusuyla ferahlatan ayva kompostosu ile rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tam kıvamında irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Maydanoz köftesi tarifi

Maydanoz köftesi tarifi

Sulu köfte yemeklerinin en sevilenlerinden maydanoz köftesi, lokum gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Misket şeklinde yuvarlanan köfteleri, domates ve biber salçalı suyunda dağılmadan yumuşacık pişiyor.

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2Sebzeli yoğurt çorbası tarifi

Sebzeli yoğurt çorbası tarifi

Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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3Karabuğday pilavı tarifi

Karabuğday pilavı tarifi

Karabuğday pilavı, sofranıza hem hafif hem doyurucu bir pilav seçeneği oluyor. Havuç ve soğanla lezzetlenen karabuğday, kısık ateşte tam kıvamında pişiyor. Tane tane dökülen bu nefis pilav, et ve sebze yemeklerinin yanına çok yakışıyor.

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4Ayva kompostosu tarifi

Ayva kompostosu tarifi

Ayva kompostosu, çubuk tarçın ve karanfilin hoş kokusuyla soğuk günlerde sofranıza hem doğal hem lezzetli bir içecek seçeneği oluyor. Tencerede çekirdekleriyle kısık ateşte ağır ağır pişen ayva dilimleri, dağılmadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

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5Mevsim salata tarifi

Mevsim salata tarifi

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

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6İrmik helvası tarifi

İrmik helvası tarifi

Geleneksel tatlılarımızdan irmik helvası, tereyağı ve irmiğin lezzeti ile tam kıvamında pişirilerek çay sofralarınıza hem pratik hem lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor. İçine eklenen çam fıstığı, helvaya çıtır çıtır bir lezzet katıyor.

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