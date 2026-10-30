Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (30 Ekim 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen maydanoz köftesi ve yanına çok yakışan karabuğday pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çubuk tarçın ve karanfilin hoş kokusuyla ferahlatan ayva kompostosu ile rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tam kıvamında irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Maydanoz köftesi tarifi
Sulu köfte yemeklerinin en sevilenlerinden maydanoz köftesi, lokum gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Misket şeklinde yuvarlanan köfteleri, domates ve biber salçalı suyunda dağılmadan yumuşacık pişiyor.
Karabuğday pilavı tarifi
Karabuğday pilavı, sofranıza hem hafif hem doyurucu bir pilav seçeneği oluyor. Havuç ve soğanla lezzetlenen karabuğday, kısık ateşte tam kıvamında pişiyor. Tane tane dökülen bu nefis pilav, et ve sebze yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
Mevsim salata tarifi
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.