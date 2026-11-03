Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (3 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ipek gibi pürüzsüz kıvamlı fırınlanmış balkabağı çorbasıyla başlayıp tereyağında kavrulan bol soğanlı kıymalı iç harcı ve çıtır çıtır hamuruyla Karadeniz mutfağının sevilen lezzeti Bafra pidesi ile nefis seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberin limonlu sosla buluştuğu ferahlatıcı patlıcan salatası ile rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Yumuşacık keki, sütlü şerbeti ve leziz sosuyla frambuazlı trileçe, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Fırınlanmış balkabağı çorbası tarifi
Sonbahar ve kış aylarının en sevilen tariflerinden bal kabağı çorbası, hem lezzeti hem doyuruculuğuyla soğuk günlerde içleri ısıtıyor. Fırında kızaran bal kabağı ve soğanın sıvı krema ile buluştuğu bu nefis çorba, ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
Bafra pidesi tarifi
Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden Bafra pidesi, çıtır çıtır hamuru ve sulu iç harcıyla pişerek sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tereyağında kavrulan bol soğanlı ve kıymalı iç harcıyla bu yöresel pide, fırından çıktıktan sonra üzerine sürülen tereyağıyla lezzetine doyum olmuyor.
Mevsim salata tarifi
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.
Frambuazlı trileçe tarifi
Yumuşacık kek, sütlü şerbet ve frambuaz sosunun bir araya geldiği bu nefis tarif, göz alıcı rengiyle masaya geldiği anda iştahları açıyor. Klasik karamelli trileçeye ferah bir seçenek arayanlar için hem hafif hem lezzetli bir seçenek olurken, misafir sofralarına tatlı bir keyif katıyor.