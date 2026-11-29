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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (29 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mantar çorbasıyla başlayıp lokum gibi fırında sebzeli somon ve yanına çok yakışan mısırlı pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Zeytinyağlı limonlu sosuyla ferahlatıcı rokalı pancar salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kremasıyla damaklarda eriyen krem karamel, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Fırında sebzeli somon tarifi
Fırında sebzeli somon, bebek patates, havuç ve brokoli eşliğinde tek tepside pişen hafif ve doyurucu bir yemek seçeneği sunuyor. Zeytinyağı, limon suyu ve sarımsaklı sosla lezzetlenen somon ile sebzeler kendi suyunda yumuşacık pişiyor.
Mısırlı pilav tarifi
Pirinç ve mısırın bir araya geldiği bu nefis tarif, renkli görünümüyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Klasik pilav tariflerine farklı bir seçenek arayanlar için hem lezzetli hem pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor.