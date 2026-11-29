Pirinç ve mısırın bir araya geldiği bu nefis tarif, renkli görünümüyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Klasik pilav tariflerine farklı bir seçenek arayanlar için hem lezzetli hem pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor.