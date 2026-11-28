Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp nefis pazı yemeği ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle fırında lokum gibi pişen kıymalı makarna ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış taze sebzeleri, bol cevizi ve nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası ile kıvamlı kuru cacık bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tereyağlı çıtır yufkaları ve ipek gibi muhallebisiyle Laz böreği, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Pazı yemeği tarifi
Pazı yemeği, hafif tadı ve besleyici içeriğiyle sofranıza hem sağlıklı hem de doyurucu bir sebze yemeği seçeneği oluyor. Pazı yaprakları, pilavlık bulgur ve salçalı soğanlı harcıyla lezzetine doyum olmuyor.
Fırında kıymalı makarna tarifi
Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.
Gavurdağı salatası tarifi
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.
Kuru cacık tarifi
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
Laz böreği tarifi
Karadeniz mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Laz böreği, tereyağlı çıtır yufkaları ve ipek gibi muhallebisiyle sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. Süt, yumurta ve bir tutam karabiberle yumuşacık hazırlanan muhallebisi ve fırında nar gibi kızaran yufkaları ile lezzetine doyum olmuyor.