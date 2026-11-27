Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mantar çorbasıyla başlayıp dışı kıtır içi sulu pişen dana şinitzel ve tane tane dökülen karabuğday pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Zeytinyağında kızaran hafif tavada Brüksel lahanası ile limon kabuğu ve hardal sosuyla lezzetlenen fırında bebek patates bu doyurucu öğüne enfes bir çeşitlilik katıyor. Sadece iki malzemeyle mayalanarak hazırlanan incir uyutması, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Mantar çorbası tarifi
Mantar çorbası, yumuşak içimiyle sofranıza sıcacık bir başlangıç sunuyor. Tereyağı ve zeytinyağında kavrulan sarımsakların mantarla buluştuğu bu nefis çorba, unla kavrulup krema ilavesiyle kıvam alarak damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
Dana şinitzel tarifi
Dana şinitzel, dışı kıtır içi sulu pişerek sofranıza restoran kalitesinde bir tabak getiriyor. Hem sunumu hem de lezzetiyle favori tariflerinizden biri olmaya aday oluyor. Mutfakta pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.
Fırında bebek patates tarifi
Bebek patatesleri nefis bir sosla buluşturan bu tarif, fırından çıktığında her lokmada iştahları açan bir lezzet sunuyor. Limon kabuğunun ferahlığı ve hardalın keskinliğiyle zenginleşen sos, haşlandıktan sonra fırınlanan patateslerle birleşerek her öğüne yakışacak bir eşlikçiye dönüşüyor.
Karabuğday pilavı tarifi
Karabuğday pilavı, sofranıza hem hafif hem doyurucu bir pilav seçeneği oluyor. Havuç ve soğanla lezzetlenen karabuğday, kısık ateşte tam kıvamında pişiyor. Tane tane dökülen bu nefis pilav, et ve sebze yemeklerinin yanına çok yakışıyor.
İncir uyutması tarifi
Geleneksel sütlü tatlıların en pratik seçeneklerinden biri olan incir uyutması, sadece iki malzemeyle hazırlanması ve hafifliğiyle sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. İlave şeker kullanılmadan kuru incirin doğal tadıyla hazırlanan bu nefis tatlı, mayalanarak tam kıvamını buluyor.