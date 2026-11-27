Dana şinitzel, dışı kıtır içi sulu pişerek sofranıza restoran kalitesinde bir tabak getiriyor. Hem sunumu hem de lezzetiyle favori tariflerinizden biri olmaya aday oluyor. Mutfakta pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, misafir sofralarına çok yakışıyor.