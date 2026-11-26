Et tantuni, incecik doğranmış yumuşacık etleri ve baharatlı sosuyla sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek seçeneği oluyor. Kendi suyunda pişen dana eti, kırmızı toz biberli sosa bulanmış lavaşın tadı ve sumaklı soğan salatasının ferahlığıyla lezzetine doyum olmuyor.