Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iç ısıtan Çeşm-i Nigar çorbasıyla başlayıp enfes ev yapımı et tantuni ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşisinin mayhoş tadıyla iştah açan muhammara ile közlenmiş patlıcanın isli tadını tahin ve yoğurtla buluşturan mütebbel ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Hatay mutfağının sevilen tatlısı künefe, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Et tantuni tarifi
Et tantuni, incecik doğranmış yumuşacık etleri ve baharatlı sosuyla sofranıza hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek seçeneği oluyor. Kendi suyunda pişen dana eti, kırmızı toz biberli sosa bulanmış lavaşın tadı ve sumaklı soğan salatasının ferahlığıyla lezzetine doyum olmuyor.
Çeşm-i Nigar çorbası tarifi
Kırmızı mercimeğin süt, limon suyu ve yumurta sarısıyla hazırlanan terbiyeyle lezzet kazandığı Çeşm-i Nigar çorbası, pürüzsüz kıvamıyla sofralarda sıcacık bir başlangıç oluyor. Zeytinyağında kavrulan soğan ve unla birlikte pişen mercimekler, soğuk günlerde iç ısıtan enfes bir seçenek sunuyor.
Muhammara tarifi
Leziz meze klasikleri arasında yer alan muhammara, közlenmiş kapya biberi, bol cevizi ve baharatlarıyla sofralara enfes bir seçenek sunuyor. İçindeki baharatların uyumu ve nar ekşisinin verdiği mayhoş dokunuşla iştah açan bu tarif, kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine sürüldüğünde tadına doyum olmuyor.