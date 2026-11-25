Kabak borani, hafif tadı ve pratik hazırlanışıyla sofranıza hem ferahlatıcı hem de lezzetli bir meze seçeneği oluyor. Sotelenmiş kabağın lezzeti, sarımsaklı yoğurdun kıvamı ve taze dereotunun ferahlığıyla nefis bir uyum yakalıyor.