Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kereviz çorbasıyla başlayıp sade hamsi kuşu ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sotelenmiş kabağın sarımsaklı yoğurt ve taze dereotuyla nefis bir uyum yakaladığı kabak borani ile nar ekşili mayhoş sosuyla ferahlatan domatesli roka salatası bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Sadece üç malzemeyle fırında akışkan hale gelen, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla dumanı üstünde servis edilen balıkçı helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Sade hamsi kuşu tarifi
Taze hamsilerle içsiz olarak hazırlanan sade hamsi kuşu, pratik ve lezzetli bir balık yemeği seçeneği oluyor. Üst üste kapatılıp tuzlu mısır ununa bulanan balıklar, kızgın tavada her iki yüzü kızarana kadar pişiriliyor.
Domatesli roka salatası tarifi
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
Balıkçı helvası tarifi
Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen o dumanı üstünde sıcak helva keyfini, sadece üç malzemeyle mutfağınızda hızlıca hazırlayabilirsiniz. Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.