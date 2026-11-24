Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Bolu mutfağının sevilen lezzeti Mengen çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen ev yapımı et döner dürüm ve yanına çok yakışan dışı çıtır çıtır içi yumuşacık patates kızartması ile nefis seçenekler sunuyor. Rengarenk taze sebzelerle hazırlanan ferahlatıcı mevsim salata ve kuru cacık bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan, üç kat bisküvi ve muhallebisiyle irmikli bisküvili pasta, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Et döner dürüm tarifi
Buzlukta dondurularak incecik dilimlenen dana eti, süt, zeytinyağı ve rendelenmiş soğanla marine edilerek mutfağında nefis bir et döner dürüme dönüşüyor. Tavada mühürlendikten sonra kısık ateşte kendi suyunda yumuşayana kadar pişen etler, tereyağı ve kekikle tatlanarak lokum gibi bir kıvam alıyor.
Mengen çorbası tarifi
Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, tereyağı ve zeytinyağında kavrulan soğan, sarımsak ve bulgurla sofralara doyurucu bir başlangıç seçeneği sunuyor. Un, domates ve biber salçasıyla kıvam kazanan çorba, kuru nane ve kırmızı pul biberin verdiği tatla enfes bir lezzet kazanıyor.
Patates kızartması tarifi
Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek tükettiği ve her yemeğin yanına çok yakışan bu tarif, patatesin doğal lezzetini çıtır haliyle öne çıkarıyor.
Mevsim salata tarifi
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.
Kuru cacık tarifi
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
İrmikli bisküvili pasta tarifi
Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan irmikli bisküvili pasta, üç kat bisküvi ve vanilinli muhallebiyle hafif bir sütlü tatlı seçeneği oluyor. Sıcak muhallebinin bisküvileri yumuşatmasıyla tam kıvamını alan pasta, buzdolabında soğuduktan sonra kolayca dilimleniyor.