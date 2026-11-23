Narlı pancar salatası, kırmızı rengi ve taze yeşillikleriyle sofranıza hem ferahlatıcı hem lezzetli bir salata seçeneği oluyor. Haşlanmış pancarın lezzeti, nar tanelerinin ekşiliği ve iri kıyılmış ceviz içiyle nefis bir uyum yakalıyor.