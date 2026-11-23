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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ıspanaklı çorbayla başlayıp tavada nar gibi kızaran hamsi bohçası ile lezzetli seçenekler sunuyor. Yeşil elma, süzme yoğurt ve cevizin uyumuyla sofraya renk katan portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası ile nar tanelerinin ekşiliğiyle hazırlanan pancar salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Hafif ve ferahlatıcı haytalya tatlısı, akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Hamsi bohçası tarifi
Hamsi bohçası, sunumuyla balık sofralarında iştahları açıyor. Kavanoz kapağı yardımıyla kolayca şekil verilip mısır ununa bulanan hamsiler, tavada her iki yüzü de nar gibi kızarana kadar pişiriliyor.
Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası tarifi
Portakal kabuğunda elmalı kereviz salatası, yeşil elmanın ekşi tadı ve kerevizin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. Süzme yoğurt, mayonez, ceviz ve sarımsakla hazırlanan bu nefis salata, kıvamıyla hafif ve doyurucu bir lezzet sunuyor.