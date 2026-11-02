Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (2 Kasım 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ipek gibi kıvamlı fırınlanmış balkabağı çorbasıyla başlayıp zeytinyağı, sarımsak ve taze kekikli sosuyla lezzetlenip içi yumuşacık pişen levrek ve yanına çok yakışan atom mezesi ile nefis seçenekler sunuyor. Rengarenk taze sebzelerle hazırlanan ferahlatıcı mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Toz Antep fıstığının lezzetiyle irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Tavada levrek tarifi
Zeytinyağı, sarımsak ve taze kekikli sosuyla lezzetlenen tavada levrek, fırın kullanmaya gerek kalmadan kısa sürede hazırlanıyor. Kısık ateşte kurumadan pişen levrekler, dışı kızarırken içi yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
Fırınlanmış balkabağı çorbası tarifi
Sonbahar ve kış aylarının en sevilen tariflerinden bal kabağı çorbası, hem lezzeti hem doyuruculuğuyla soğuk günlerde içleri ısıtıyor. Fırında kızaran bal kabağı ve soğanın sıvı krema ile buluştuğu bu nefis çorba, ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
Atom mezesi tarifi
Atom mezesi, az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanarak sofranıza enfes bir yoğurtlu meze çeşidi oluyor. Sarımsaklı süzme yoğurt, tereyağında kavrulan kurutulmuş acı biber ve cevizle buluşarak damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor.
Mevsim salata tarifi
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.