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GeriLezizz Menüler Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Kasım 2026)
MENÜ
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Lezizz Menüler
fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:54 | 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Kasım 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mantı ve nohutun lezzetiyle hazırlanan yüksük çorbasıyla başlayıp nar ekşili kıymalı harcıyla tencerede lokum gibi pişen ayva dolması ve yanına çok yakışan Girit ezmesi ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış malzemeleri ve sarımsaklı lezzetiyle iştah açan ferahlatıcı bostana salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tam kıvamında kavrulan irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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1Yüksük çorbası tarifi

Yüksük çorbası tarifi

Yöresel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden yüksük çorbası, mantı ve nohut ile pişirilip sofranıza doyurucu bir seçenek sunuyor. Salça, sarımsak ve limonla hazırlanan hafif ekşili suyu, tencerede kaynadıkça lezzetli bir kıvam alıyor.

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2Ayva dolması tarifi

Ayva dolması tarifi

Meyve ile hazırlanan et yemeklerinin en sevilenlerinden ayva dolması, nar ekşili ve kıymalı iç harcıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Tereyağlı ve salçalı sosuyla tencerede kısık ateşte ağır ağır pişen ayvalar, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

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3Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi, peynirlerin ve taze yeşilliklerin lezzetiyle sofranıza renk katıyor. İçindeki sarımsak ve limon ezmenin tadını tamamlarken bol zeytinyağı ile damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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4Bostana salata tarifi

Bostana salata tarifi

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.

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5İrmik helvası tarifi

İrmik helvası tarifi

Geleneksel tatlılarımızdan irmik helvası, tereyağı ve irmiğin lezzeti ile tam kıvamında pişirilerek çay sofralarınıza hem pratik hem lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor. İçine eklenen çam fıstığı, helvaya çıtır çıtır bir lezzet katıyor.

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