MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz Menüler"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri
GeriLezizz Menüler "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 17 Aralık 2018 - 11:58 | 

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri

Bir hafta daha yine ev yemeği yemek isteyen çalışanların “Akşama ne pişirsem?” diye kara kara düşünmeleriyle başladı. Hafta sonunun ardından özellikle pazartesi günü akşam yemeğinde fast food'dan kaçınmak ve sağlıklı bir şeyler yemek çok önemli. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz ve “Bugün ne yesem?” diye düşünüyorsanız tariflerimize bir göz atın. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler bulacağınızdan eminiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Mahluta çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Mahluta çorbası tarifi

Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bu çorbayı bütün aileniz çok sevecek. Üstelik temel maddesi çeşit çeşit bakliyatlar olduğu için, mahluta çorbası hem çok doyurucu hem de tam bir protein deposu. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. İşte huzurlarınızda mahluta çorbası tarifi.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Fajita tarifi
Abone Olgoogle-news

Fajita tarifi

Fajita (fahita diye okunuyor) Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. En basit ifadesiyle julyen doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda kavrularak pişirilmesi diye tarif edebileceğimiz fajita, son yıllarda Türkiye'de de çok popüler. Bu lezzeti evinizde de yapabilmeniz için çok basit bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Kış salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Kış salatası tarifi

Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Karnabahar mücveri tarifi
Abone Olgoogle-news

Karnabahar mücveri tarifi

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı yemekte ve çevrenizdekilere yedirmekte zorlanıyor musunuz? O halde size karnabaharı daha zevkle tüketebileceğiniz bir tarif olan karnabahar mücveri önerelim. Servis esnasında yanına yoğurt eklemeyi unutmayın!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5İrmik helvası tarifi
Abone Olgoogle-news

İrmik helvası tarifi

En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Erişte çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Erişte çorbası tarifi

Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Ballı tavuk kanadı tarifi
Abone Olgoogle-news

Ballı tavuk kanadı tarifi

Bal özellikle tavuk yemeklerine enfes bir tat katan, muhteşem bir sos malzemesi. Biz bu tarifimizde ballı bir sos yapıp tavuk kanatlarını bu sosa buladık, ardından da yarım saat içinde fırında pişiriverdik. Tavukların ballı sosun içinde bir süre marine olması gerekiyor elbette, ancak çok fazla uğraştırmayan nefis bir yemek arıyorsanız, ballı tavuk kanadı tarifi mutlaka elinizin altında olmalı.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Kepekli risotto tarifi
Abone Olgoogle-news

Kepekli risotto tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmezi risottoyu bir de kepekli pirinçle deneyin! Hem sağlığı hem de lezzeti aynı tabakta buluşturan kepekli risotto'nun yapılışının bildiğimiz risotto'dan pek farkı yok. Lezzetini biber ve parmesandan alan kepekli risotto tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Ezme salata tarifi
Abone Olgoogle-news

Ezme salata tarifi

Ezme salata özellikle kebabın yanında çok sık karşımıza çıkan enfes bir salata. Domatesin, biberin mevsiminde lezzeti birkaç kat artan ezme salatayı siz de evinizde kolayca yapabilir, sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Nefis ezme salatanın tarifi aşağıda, mutlaka deneyin…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Aşure tarifi
Abone Olgoogle-news

Aşure tarifi

Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilen aşure günü için hazırlıklar başladı. Birçok kişi lezzetli ve kıvamı tam tutan bir aşure yapmak için tarif arayışında. Siz de enfes bir aşure yapmak için tarif arıyorsanız, arayışınız sona erdi. İşte herkesin çok beğeneceği enfes bir aşure tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Brokolili mercimek çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Brokolili mercimek çorbası tarifi

Brokoli sevmeyenlere bile brokoli yedirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Mercimek çorbasını daha da sağlıklı hale getirmek için içerisine brokoli ekleyebilirsiniz. Bu çorbada brokoli tadını asla almayacak, ancak sağlığından yararlanacaksınız. Peki brokolili mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Beyti kebabı tarifi
Abone Olgoogle-news

Beyti kebabı tarifi

Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Sade bulgur pilavı tarifi
Abone Olgoogle-news

Sade bulgur pilavı tarifi

Tane tane bulgurun, mis gibi soğanla kavrulduktan sonra pişmesiyle ortaya bulgur pilavı çıkıyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa birçok yemeğin yanına çok iyi giden bu enfes bulgur pilavını denemek isterseniz, sade bulgur pilavı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Cacık tarifi
Abone Olgoogle-news

Cacık tarifi

Hemen hemen her tencere yemeğinin yanına yakışan cacık, hem doyurucu hem de yapımı çok kolay bir meze. Arzuya göre sarımsaklı ya da sarımsaksız yapabileceğiniz cacık kalorisinin düşük olmasıyla da diyetçilerin gözdesi. Yaz aylarında tükettiğinizde içinizi de ferahlatan cacığın tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Kolay gelsin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15Süt helvası (Bursa helvası) tarifi
Abone Olgoogle-news

Süt helvası (Bursa helvası) tarifi

Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi