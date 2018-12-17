"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri

Kış salatası tarifi Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!