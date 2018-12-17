"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri
Bir hafta daha yine ev yemeği yemek isteyen çalışanların “Akşama ne pişirsem?” diye kara kara düşünmeleriyle başladı. Hafta sonunun ardından özellikle pazartesi günü akşam yemeğinde fast food'dan kaçınmak ve sağlıklı bir şeyler yemek çok önemli. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz ve “Bugün ne yesem?” diye düşünüyorsanız tariflerimize bir göz atın. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler bulacağınızdan eminiz.
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Mahluta çorbası tarifi
Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bu çorbayı bütün aileniz çok sevecek. Üstelik temel maddesi çeşit çeşit bakliyatlar olduğu için, mahluta çorbası hem çok doyurucu hem de tam bir protein deposu. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. İşte huzurlarınızda mahluta çorbası tarifi.
Fajita (fahita diye okunuyor) Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. En basit ifadesiyle julyen doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda kavrularak pişirilmesi diye tarif edebileceğimiz fajita, son yıllarda Türkiye'de de çok popüler. Bu lezzeti evinizde de yapabilmeniz için çok basit bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz...
Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!
Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı yemekte ve çevrenizdekilere yedirmekte zorlanıyor musunuz? O halde size karnabaharı daha zevkle tüketebileceğiniz bir tarif olan karnabahar mücveri önerelim. Servis esnasında yanına yoğurt eklemeyi unutmayın!
En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...
Bal özellikle tavuk yemeklerine enfes bir tat katan, muhteşem bir sos malzemesi. Biz bu tarifimizde ballı bir sos yapıp tavuk kanatlarını bu sosa buladık, ardından da yarım saat içinde fırında pişiriverdik. Tavukların ballı sosun içinde bir süre marine olması gerekiyor elbette, ancak çok fazla uğraştırmayan nefis bir yemek arıyorsanız, ballı tavuk kanadı tarifi mutlaka elinizin altında olmalı.
İtalyan mutfağının vazgeçilmezi risottoyu bir de kepekli pirinçle deneyin! Hem sağlığı hem de lezzeti aynı tabakta buluşturan kepekli risotto'nun yapılışının bildiğimiz risotto'dan pek farkı yok. Lezzetini biber ve parmesandan alan kepekli risotto tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin...
Ezme salata özellikle kebabın yanında çok sık karşımıza çıkan enfes bir salata. Domatesin, biberin mevsiminde lezzeti birkaç kat artan ezme salatayı siz de evinizde kolayca yapabilir, sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Nefis ezme salatanın tarifi aşağıda, mutlaka deneyin…
Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilen aşure günü için hazırlıklar başladı. Birçok kişi lezzetli ve kıvamı tam tutan bir aşure yapmak için tarif arayışında. Siz de enfes bir aşure yapmak için tarif arıyorsanız, arayışınız sona erdi. İşte herkesin çok beğeneceği enfes bir aşure tarifi…
Brokoli sevmeyenlere bile brokoli yedirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Mercimek çorbasını daha da sağlıklı hale getirmek için içerisine brokoli ekleyebilirsiniz. Bu çorbada brokoli tadını asla almayacak, ancak sağlığından yararlanacaksınız. Peki brokolili mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi…
Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...
Tane tane bulgurun, mis gibi soğanla kavrulduktan sonra pişmesiyle ortaya bulgur pilavı çıkıyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa birçok yemeğin yanına çok iyi giden bu enfes bulgur pilavını denemek isterseniz, sade bulgur pilavı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Hemen hemen her tencere yemeğinin yanına yakışan cacık, hem doyurucu hem de yapımı çok kolay bir meze. Arzuya göre sarımsaklı ya da sarımsaksız yapabileceğiniz cacık kalorisinin düşük olmasıyla da diyetçilerin gözdesi. Yaz aylarında tükettiğinizde içinizi de ferahlatan cacığın tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Kolay gelsin.
Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…