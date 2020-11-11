Bugün açıklandı, ilk iki sıra çok şaşırttı! Ne döner ne kebap ne de baklava

Günümüzde dünyanın neresine gidersek gidelim yerelin ve geleneksel lezzetlerin değeri gittikçe artıyor. Tıpki Türkiye'de olduğu gibi... Bu lezzetleri ön plana çıkarmak ve başka ülkelerdeki yemek meraklılarına tanıtmak amacıyla kurulan TasteAtlas sitesinde de Türkiye'nin karşı konulmaz lezzetlerinin önemli bir yeri var.