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HaberlerLezizz Yemek KültürüBugün açıklandı! En sevilenler listesinin birincisi döneri kebabı geride bıraktı
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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve iStock
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 11:26 | 

Bugün açıklandı! En sevilenler listesinin birincisi döneri kebabı geride bıraktı

TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.

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1
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Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.

2
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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…

3
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Sulu köfte - Türkiye geneli (4,1 puan)
Keşkül - Türkiye geneli (4,0 puan)
Boyoz - İzmir (3,9 puan)
İzmir - Alsancak Dostlar FırınıPatlıcan salatası - Türkiye geneli (4,0 puan)

4
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Ramazan pidesi - Türkiye geneli (4,3 puan)
Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,3 puan)
Kol böreği - Türkiye geneli (4,1 puan)
Pestil - Türkiye geneli (4,1 puan) Biber dolması - Türkiye geneli (3,8 puan)

5
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Menemen - Türkiye geneli (4,4 puan)
Türlü - Türkiye geneli (3,6 puan)
Tarhana çorbası - Türkiye geneli (3,7 puan)
Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,6 puan) Fıstıklı sarma - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı
Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları

6
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Hamsili pilav - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan)
İstanbul - Hayvore
Rize - Evvel Zaman Yöresel Yemek
İstanbul - Cadde Karadeniz Ev Yemekleri
İzmir - Fafuly
İstanbul - Şahin Lokantası
Alinazik kebabı - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu

7
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Burma kadayıf - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Gaziantep - Altıntel Erdal Usta
Mardin - Sadık Künefe
Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası

8
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Şöbiyet - Türkiye geneli (4,2 puan)
Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu

9
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Bal kaymak - Türkiye geneli (4,6 puan)
İstanbul - Boris’in YeriTulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan)
Yumurtalı pide - Kayseri (4,1 puan)
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,2 puan)

10
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Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan)
Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan
İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan)
Güllaç - Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
İstanbul - Borsa
İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus

11
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Kumpir - Türkiye geneli (4,3 puan)
Boza - Türkiye geneli (4,1 puan)
Midye tava - Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
Perde pilavı - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Siirt Şeref Büryan
İstanbul - Çiya Sofrası
Van - Aşiyan Ev Yemekleri
İstanbul - Sur Ocakbaşı
İstanbul - Feriye

12
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İzmir köfte - İzmir (4,4 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası
İç pilav - Türkiye geneli (4,3 puan)
Antalya - 7 Mehmet
Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Sapanca - Eker Lokantası

13
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Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul - Sakarya Tatlıcısı
İstanbul - Şehir Meyhanesi
İstanbul - Havuzlu Restaurant
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Kıyı Restaurant

14
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Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,0 puan)
Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Şayan

15
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İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,5 puan)
İstanbul - Lale İşkembecisi
İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi
İstanbul - Akar Lokantası
Ankara - Rumeli İşkembecisi
İstanbul - Şayan

16
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Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Lipa Restaurant
Ankara - Çukurağa Sofrası
Konya - Lokmahane
İstanbul - Asitane Restaurant
Kars - Hanımeli Kars Mutfağı

17
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Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul - Nato Restaurant
Haydari - Türkiye geneli (4 puan)
İstanbul - İsmet Baba Restaurant
Osmangazi - Selçuk Restaurant
Mersin - Rina Restaurant
Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Takanik Balık

18
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Salep - Türkiye geneli (4,8 puan)
Kaymak - Türkiye geneli (4,4 puan)
Humus - Türkiye geneli (4,4 puan)
Künefe - Türkiye geneli (4,3 puan)

19
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava
Gaziantep - Şirvan Baklava
Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları

20
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Cağ kebabı - Erzurum (4,3 puan)
Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap
Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
İstanbul - Sütiş

21
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Çöp şiş - Selçuk (4,9 puan)
İzmir - Topçu Restaurant
Ortaklar - Kalyon Lazutti

22
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Etli ekmek - Konya (4,6 puan)
Konya - Havzan Etliekmek 1
Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu
Lokma - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Trabzon - Lokma Tatlı

23
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Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)
İstanbul - Develi Kebap
İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta
İstanbul - Sur Ocakbaşı
İstanbul - Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu
İstanbul - Çanak Kebap ve Katmer

24
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Sigara böreği - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Ma’Na
İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi
İstanbul - Kıyı Restaurant
Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,1 puan)

25
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Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Nişantaşı Hünkar
İstanbul - Şahin Lokantası
Mersin - Buğday Mersin

26
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Tombik - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Bambi Cafe
Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Nar Lokanta
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası

27
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Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - Aşina
İstanbul - Develi Kebap
Gaziantep - Yörem
İstanbul - Hamdi Restaurant

28
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Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Şahin Lokantası
İstanbul - Özsüt
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

29
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İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan)
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
İnegöl - Zeynel İnegöl Köftecisi
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi

30
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Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,6 puan)
Kuşadası - Öz Urfa
Yufka - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Bebek Yufkacısı
İstanbul - Bizim Ev
Bazlama - Türkiye geneli (4,4 puan)
Ankara - Zenger Paşa Konağı
Yalıkavak - Havva

31
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Midye dolma - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Midyeci Ahmet
İstanbul - Mercan Kokoreç

32
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Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,3 puan)
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Batman - Çömçe

33
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Hünkar beğendi - İstanbul (4,4 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Rami Restaurant

34
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Simit - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Galata Simitçisi
İstanbul - Simit Sarayı İstanbul
İstanbul - Sade Kahve

35
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Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu
İstanbul - Saray Muhallebicisi

36
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Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
İstanbul - Van Kahvaltı Evi
İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı

37
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Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)
Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep - Ünal Et Lokantası
Gaziantep - Akşam Simit Fırını
Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi
İstanbul - Köşkeroğlu

38
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Kısır - Mersin (4,2 puan)
Tantuni - Mersin (4,4 puan)
İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni
İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe
Mersin - Memoş Tantuni
İstanbul - Kadıköy Tantuni

39
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Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

40
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,2 puan)
Afyonkarahisar - İkbal Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Kanaat Lokantası

41
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Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)
Fethiye - Paşa Kebap
Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Fasuli Tophane

42
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Tavuk şiş - Türkiye geneli (4,1 puan)
Selçuk - Ejder Restaurant
İstanbul - Ali Haydar
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Fethiye - Mozaik Bahçe

43
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Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan)
İzmit - Osmanlı Tulumbacısı
Kokoreç - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Güneş Kokoreç
Ankara - Pikolet Piknik
İstanbul - Gala Kokoreç

44
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Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Lale Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası

45
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Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)

46
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İskender kebap - Bursa (4,6 puan)
Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
İstanbul - Kasap Osman
Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde
Bursa - Kebapçı İskender Teyyare
İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş

47
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Sucuk - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Pattis
İstanbul - Namlı Gurme
İstanbul - Virginia Angus
İstanbul - Faros

48
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Şehzade Cağ Kebap

49
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tatbak
İstanbul - Halil Lahmacun
İstanbul - Borsam Taşfırın
İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu

50
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Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)
Göreme - Nazar Börek ve Gözleme
İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu
İstanbul - Mola Gözleme Evi
İstanbul - Bütme Evi
İstanbul - Gülhane Sur Cafe

51
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Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)
Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Karaköy Özsüt
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi

52
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Adana kebap - Adana (4,7 puan)
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Adana - Birbiçer Kebap Salonu
İstanbul - Adana Ocakbaşı
İstanbul - Kebapçı Enver Usta
Adana - Kebapçı Cik Cik Ali

53
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Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Asri Turşucu
İstanbul - Özcan Turşuları
İstanbul - Petek Turşuları
İstanbul - Vonalı Celal
İstanbul - Pelit Turşucusu

54
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)
İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir
İstanbul - Altan Şekerleme
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Lokum İstanbul
İstanbul - Koska Helvacısı

55
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Döner kebap - Bursa (4,5 puan)
İstanbul - Bayramoğlu Döner
İstanbul - Dönerci Şahin Usta
İstanbul - Zümrüt Büfe
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Bambi Cafe
Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Asitane Restaurant

56
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Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe
Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu
İstanbul - Casita
İstanbul - Kardeşim Mantı

57
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Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar
İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı

58
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)
İstanbul - Mini Dondurma
Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi
İstanbul - Mado
İstanbul - Serez Dondurmacısı
İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı

59
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Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Ma'Na
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Beyti
İstanbul - Kıyı Restaurant

60
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hamdi Restaurant

61
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Köfte - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Develi Kebap
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Çiğköfteci Ali Usta
İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi

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