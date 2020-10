Buca'nın tanıtımını hedefleyen #bucayıkesfet turu başladı

“Buca’yı keşfetmeye gelin, biz buradayız, bekliyoruz” Dumlupınar gezisinde Buca Tostçusunda ekiple buluşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Turizmi sadece kıyı turizmi veya doğa turizmi olarak görüyoruz ama kültürel turizm de son dönemlerde atağa geçti. Buca, İzmir’in en eski kültüre sahip kentlerinden bir tanesi. Levanten evleriyle, köşkleriyle, kendine has yapısıyla Buca çok farklı ve görülmesi gereken bir yer. Bunu tanıtmak, vatandaşlarımıza anlatmak için sosyal medyanın etkin isimlerini davet ettik. Birbirinden değerli sosyal medya fenomeni arkadaşlarımız, bizleri kırmadı Buca’yı keşfetmek için kentimize geldi. Arkadaşlarımız ilk ziyaretini Dumlupınar’da gerçekleştirdi. Şu an hepsi de gerçekten çok mutlu oldular. Buca’nın böylesine tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğundan çok haberdar değillerdi. Bu turla Buca’yı keşfetmiş oldular. Bucamızın sadece tarihiyle kültürüyle değil, damak tadıyla da kendine has bir güzelliği var. Ben bütün hemşehrilerimizi Buca’yı keşfetmeye davet ediyorum. Gelin, biz buradayız, bekliyoruz” diye konuştu.