Bu zeytini tatlandırmak uzmanlık istiyor: 'Bilmeyen evde denemesin'

Halhalı zeytinin Hatayın yerel zeytin çeşitlerinden biri olduğunu ve her yıl ekim ayında başlayan hasadın kasım ayında sona erdiğini aktaran Şahin, şunları keydetti: "Hasat sonunda elde edilen ürünler, salamura veya kırma olarak iki çeşit yapılır. Salamura olarak yapılan halhalı zeytin, yörede kostikli veya kilyeli olarak bilinir. Kostikle yapılan halhalı zeytinin ve kullanılacak kostikin miktarı çok iyi ayarlanması gerekiyor. Bu yöntem bilgi ve deneyimi gerektirir. Yapmasını bilmeyenlerin evde denememesi gerekiyor, aksi takdirde sağlığı tehdit eden sonuçlarla karşılaşabiliriz."