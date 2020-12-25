Bu yiyeceklerin hepsi birer doğal lif deposu

Suda çözünebilen ve çözünemeyen olmak üzere iki çeşit lif bulunuyor. Suda çözünebilen lifler suyla bir araya geldiğinde jel benzeri bir yapıya kavuşuyor. Uzun süre tokluk sağlayan ve kan şekerini düzenleyen bu liflerin aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürmede de etkili olduğu bildiriliyor. Suda çözünemeyen lifler ise sindirim sisteminden bütün halde geçiyor. Peki zengin lif kaynağı yiyecekler neler?