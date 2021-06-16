Bu yiyeceklere dikkat! İşte, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz sağlıksız gıdalar

Suşi Unutmayın ki suşi çoğunlukla pirinçten ve çok az taze balık veya sebzeden yapılır, bu da onu bir karbonhidrat deposu yapar. Normal bir California rulosu, dört dilim ekmek yemek gibidir ve baharatlı ton balığı rulosu, çok fazla mayonez ile üç dilim daha eklemek gibidir. Pirinçle ilgili bir diğer sorun ise neredeyse hiç organik olmaması. Birçok tahıl gibi, istenmeyen kimyasallar taşır. Üstüne bir de yetiştirilebilen, nesli tehlike altında olan ve cıvaya sızan balıkları ekleyince, pirinç ağırlıklı suşi temelde bir çikolata bardan daha tehlikeli olabilir.