Bu yiyeceklere dikkat! İşte, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı olmaya çalışmak, bazen yorucu gibi görünebilir. Buna bir de sağlıklı beslenmeyle alakalı bir sürü çelişkili bilgi ve öneriler de eklenince, doğru bildiğimiz yanlışlar daha bir can sıkıcı olabiliyor. Zamanla, bizim için kötü olarak kabul edilenlerin aslında iyi olduğunu ve iyi olarak kabul edilenlerin aslında hiç iyi olmadığını iddia eden yeni araştırmalar ortaya çıkıyor. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda beslenmenize dahil ettiğiniz sağlıklı yiyeceklerin, tam tersi esasen sağlıksız sayılabileceklerini düşündünüz mü? İşte o yiyecek ve içecekleri kapsayan küçük bir liste…
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1
Beslenme uzmanı olmayan bizler için neyin gerçekten sağlıklı olduğunu, haz verici olduğunu ve nelerden kaçınmamız gerektiğini anlamak zordur. Neyse ki, sağlıklı beslenme konusunda faydalanabileceğimiz güvenilir kaynaklar var ve iyi seçimler yapmamıza yardımcı olacak araştırmalar var. İşte, Washington Post’ta yayınlanan bir araştırmaya göre, aslında sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bazı sağlıksız gıdaların listesi.
2
Meyve Suyu
Sağlık uzmanları taze sıkılmış meyve suyunun faydalarını sıralamasıyla birlikte pek çoğumuzun diyet listesinde yerini almaya başladı. Ancak, Washington Post'ta yayınlanan üç beslenme uzmanı tarafından hazırlanmış makaleye göre , "Meyve suyu, taze sıkılmış olsa bile, yüzde 100 meyve suyu, şekerli sudan biraz daha fazlasıdır."
Makalenin yazarları, meyvelerin kabuğundan, bağ zarlarından ve tohumlarından sıyrılarak, meyve suyunun tüm meyvede doğal olarak oluşan şekerlerin yavaş emilmesine yardımcı olan lifi de ortadan kaldırdığını açıklıyor. Hatta bu durumun, sonunda Tip 2 diyabete yol açabilecek insülin artışlarına yol açtığı iddia ediliyor.
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Buna ek olarak, meyve suyunun kalorisi yüksek olabilir ve beyninize midenizin dolu olduğu sinyalini göndererek yeterli kalorinizi almanıza engel olabilir. Bu da kilo alımına katkıda bulunabilecek aşırı yemeye yol açar.
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Peki, meyve suyunu ne şekilde içebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz?
Makaleye göre, meyve suyu karışımlarınızda sebzeleri vurgulamak önemlidir. Bu, meyve suyundaki kalorileri ve şekeri sınırlamaya yardımcı olur. Daha da iyi bir alternatif, suyu atlamak ve bir smoothie yapmaktır. Smoothie’ye protein ve badem sütü ekleyebilir ve tam meyve ve sebzeleri karıştırabilir, böylece meyve suyu sıkma işlemi sırasında çıkarılan posaları tüketebilirsiniz.
5
Paketli patlamış mısır
Patlamış mısır, paketli gıdalardan olmadığı sürece, düşük kalorili, yüksek lifli, sağlıklı bir atıştırmalıktır. Ancak paketlenmiş patlamış mısırlar genellikle PFC'lerle kaplanır. Sonuç olarak, evde az yağ ile patlatılmış mısır en sağlıklısı ve diyet olanıdır.
6
Gazlı diyet içecekler ve yapay tatlandırıcılar
Diyet kola ve hatta diyet soda gibi ürünlerdeki yapay tatlandırıcılar sorun yaratabilir. Şekersiz ve kalorisiz görünen bu içecekler aslında zararlı olan yapay tatlandırıcıları içeriyorlar.
Bununla birlikte, yapay tatlandırıcıların hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kilo alımı ve obezite ile ilişkili olabileceğini göstermeye başlıyor. Bu nedenle, çok fazla şeker tüketmek harika bir fikir olmasa da diyet gıdalarını kesmek ve doğal tatlandırıcılara (bal ve akçaağaç şurubu gibi) daha az miktarda güvenmek en iyisidir.
7
Sporcu içecekleri
Yapılan araştırmalarda sporcu içecekleri, bir saatten fazla yoğun bir şekilde egzersiz yapan sporcular tarafından tüketilmek üzere üretilmiş olsa da onları içen insanların çoğunun bu ürünlerin iyi bir teknikle pazarlandığı için tercih ettikleri ortaya çıktı. California Halk Sağlığı Merkezi'nin yönetici direktörü Harold Goldstein, KQED News'e verdiği demeçte, bu tür sporcu içeceklerin normal günlük koşularda tercih edilebilir olsa da yoğun terleme ile uzun süreli eforlarda daha çok suyun tüketilmesini öneriyor.
8
Az yağlı ve yağsız yiyecekler
Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, "tam yağlı süt ürünleri tüketen kişilerin, az yağlı ve yağsız süt ürünleri tüketen kişilere kıyasla diyabet geliştirme riskinin yüzde 46 daha düşük olduğunu" açıkladı.
Yapılan araştırmalar, yüksek yağlı yiyeceklerin düşük yağlı yiyeceklerden daha doyurucu olma eğiliminde olduğunu ve yüksek karbonhidratlı/düşük yağlı diyetlerden daha fazla kilo kaybına yol açabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, her şeyde olduğu gibi yağ kullanımında da dengeyi bulmak çok önemli.
9
Konserve çorbalar
Çorba, birçok diyet için temel bir maddedir ve genellikle kilo vermek veya sağlıklı bir diyet sürdürmek için kullanılır. Ancak konserve ve paketli hazır çorbalar içerisinde bulunan katkı maddeleri nedeniyle sandığınız kadar sağlıklı olmayabilir. Bunun yerine evde hazırladığınız doğal malzemeli çorbalar en iyisidir. Ya da hazır çorba almadan önce mutlaka içeriğindeki katkı maddelerine göz atmayı ihmal etmeyin.
10
Tam tahıllı ekmek
Cooking Light'taki beslenme uzmanları, "çok tahıllı" ve "buğdaylı" ekmekler gibi etiketlerin sağlıklı bir seçim anlamına gelmediğini paylaşıyor. Beyaz ekmek gibi, çok tahıllı ekmekler de lifleri ve besin maddelerinden arındırılmış rafine tahıllar içerebilir. Bu rafine tahıllar bizi tok tutmayacağından, sadece bir saat kadar sonra bir sonraki öğünün özlemini çekebiliriz. Ekmeğin adına bakmak yerine, besin değerlerini kontrol edin ve içerik listesinde "tam tahılların" ilk sırada olduğundan emin olun.
11
Suşi
Unutmayın ki suşi çoğunlukla pirinçten ve çok az taze balık veya sebzeden yapılır, bu da onu bir karbonhidrat deposu yapar. Normal bir California rulosu, dört dilim ekmek yemek gibidir ve baharatlı ton balığı rulosu, çok fazla mayonez ile üç dilim daha eklemek gibidir. Pirinçle ilgili bir diğer sorun ise neredeyse hiç organik olmaması. Birçok tahıl gibi, istenmeyen kimyasallar taşır. Üstüne bir de yetiştirilebilen, nesli tehlike altında olan ve cıvaya sızan balıkları ekleyince, pirinç ağırlıklı suşi temelde bir çikolata bardan daha tehlikeli olabilir.
12
Hazır smoothie’ler
Çok sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bu hazır veya satın alınmış smoothie, aslında bir cheese burgerden daha fazla kaloriye sahip olabilir. Smoothie’ler, meyve, sebze ve çoğu zaman basit şekerler ve şuruplar nedeniyle 650 ila 1000 kaloriye sahip olabilir. Her tür yiyecekte olduğu gibi, smoothie söz konusu olduğunda aşırıya kaçmak kolaydır. Bu buzlu lezzetli içeceğe doyamıyorsanız, evde kendiniz yapmayı veya en küçük olanından almayı deneyin.