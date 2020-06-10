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İHA
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 12:39,

Bu yıl 2 ay erken geldi! Tadan soluğu tezgahta alıyor

Saros Körfezi'nde çıkan bol yağlı sardalya vatandaşların iştahını kabartıyor

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Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya, hem bütçeye hem de damak lezzetine hitap ediyor.

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Genellikle ağustos aylarında yağlanmaya başlayan sardalya bu yıl yüzünü erken gösterdi.

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Yağışların bu yıl fazla olması nedeniyle Çanakkale Balık Hali’ndeki tezgahlarda yerini almaya başlayan sardalyanın kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

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Sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve sardalya sezonunun da başladığını belirten Balıkçı Tuncay Dinç, şunları söyledi:

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“Korona virüsten dolayı işlerimiz biraz düşüktü. Vatandaşlar sokağa çıkamıyordu. Aslında biz 65 yaş üzerine balık satıyorduk, şu an kısıtlamalar biraz serbestlediği için işlerimiz artmaya başladı.”

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“Sardalyamız, Saros balığı yağlandı ve harika bir hal aldı. Somon balığını biliyorsunuz 90 liraydı, 50 liraya düştü. Ancak şu an ağırlıklı olarak sardalya satıyoruz.”

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“Yağlandı ve güzelleşti. İnşallah bu fiyatlar böyle kalır ve fiyatları artmaz. Vatandaşlar, sardalya yağlandığı için devamlı bu balığa yüklenecek. Zaten Çanakkalemizin milli marşı bu. Nereye gitsen Çanakkale sardalyası var.”

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Çanakkale’de yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yapan Şefik Değirmencioğlu da balık Covid-19 nedeniyle satışların düştüğünü ancak yavaş yavaş açılmaya başladığını söyledi.

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Değirmencioğlu, “Korona virüs hastalığından dolayı satışlarımız biraz düşüktü. Şimdi biraz piyasada hareketlilik başladı. Satışlarımız da biraz arttı. Balık fiyatlarımız da normal, çok yüksek değil. Mevsim balığımız olan sardalyamız da tezgahlarda yerini aldı. Izgarası yapılmaya başladı. Sardalya, Saros Körfezi balığıdır. Her gün gelir, yağlanmaya başladı. Tüm halkımıza tavsiye ederiz” diye konuştu.

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Balık hali önünde yakılan mangalda sardalyanın tadına bakan vatandaşlar, hemen tezgahın başına giderek balık satın alıyor. Hem kokusu hem de lezzetiyle damak çatlatan sardalya, bu yıl alıcısını da satıcısını da üzmeyeceğe benziyor.

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Çanakkale’de balık fiyatları şu an sardalya 20 lira, kaya levreği 35 lira, yeşil istavrit 40 lira, çipura 40 lira, kolyoz 30 lira, levrek 40 lira, kupa 20 lira, somon 50 lira, eşkina 40 lira, mezgit 60 lira şeklinde.

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