Bu yıl 2 ay erken geldi! Tadan soluğu tezgahta alıyor

Değirmencioğlu, “Korona virüs hastalığından dolayı satışlarımız biraz düşüktü. Şimdi biraz piyasada hareketlilik başladı. Satışlarımız da biraz arttı. Balık fiyatlarımız da normal, çok yüksek değil. Mevsim balığımız olan sardalyamız da tezgahlarda yerini aldı. Izgarası yapılmaya başladı. Sardalya, Saros Körfezi balığıdır. Her gün gelir, yağlanmaya başladı. Tüm halkımıza tavsiye ederiz” diye konuştu.