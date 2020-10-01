Bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın
Amazon Prime ile indirimli alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Sonbahar geldi, evlerde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siz de bu dönemde mutfağınızdaki araç gereçleri gözden geçirmeyi düşünüyorsanız bu listeye mutlaka bir göz atın. Hem görüntüsü hem de fonksiyonuyla kalbinizi kazanacak en yeni mutfak gereçlerini Amazon.com.tr'den sizin için seçtik. Amazon Prime ile özel fırsatlarla alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Su tasarrufu son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri. Özellikle ellerimizi sıkça yıkadığımız ve daha fazla su tükettiğimiz pandemi döneminde de bu konunun önemi arttı. Xiaomi Xiaoda Zajia otomatik sensörlü su tasarruf cihazı, bu konudaki en güçlü yardımcınız olacak. Kolayca çeşmeye monte edilen ve suyun akışını elinizin musluğun altındaki konumuna göre ayarlayan Xiaomi Xiaoda Zajia şarjla çalışıyor.
Drum grater diye de bilinen tutma kollu çevirmeli pratik rulo rende ile artık rende yapmak için kolunuzu ağrıtmanıza hiç gerek yok. Mavi, yeşil ve kırmızı çeşitleri bulunan rulo rende ile bu kış bol bol salata yapacak, sağlığa ve lezzete doyacaksınız.
OXO Good Grips 3'ü 1 arada avokado kesici, avokado sevenlerin mutfağında mutlaka bulunmalı. Çekirdek çıkarmadan soyup dilimlemeye avokado yerken her işin,zi kolayca halledebileceğiniz OXO Good Grips, sevimli görüntüsüyle de kalbinizi kazanacak.
"Silpat" olarak da bilinen Arow PM-853 Silikon Hamur Mantı Bezi Hamur Açma Matı, 40x50 ölçüsüyle her türlü hamuru üzerinde kolayca yoğurup açabilmeniz için çok uygun. Ortasındaki ve kenarlarındaki ölçü çizgileri de işlerinizi çok kolaylaştıracak. Gıdaya uyumlu silikon malzemeden yapılan bu hamur matı, sağlığa zarar vermiyor.
Baumalu Düdüklü su ısıtıcısı, nostaljik Hollywood filmlerinde her ocağın üzerinde bulunan çaydanlıkları hatırlatıyor. 3 litrelik hacmi ve su kaynadığında haber veren düdüğü ile Baumalu su ısıtıcısı, indüksiyonlu ocaklar dahil her ocak için çok uygun.
Yoğurt mayalama minderi, evde yoğurt yapanlar için çok işe yarar bir ürün. Leke tutmayan su geçirmeyen nefes alan malzemeden yapılan yoğurt mayalama minderi, tenceredeki yoğurdu mayalanma süresince sıcak tutmak için tek ihtiyacınız. Üstelik balkabağı şekliyle de çok ama çok sevimli...
XinBaoLong QH-S12 Ev Tipi Elektrikli Vakum Makinesi, evde sous vide denemeleri yapmak isteyenler için çok uygun bir gereç. Yanında poşetleriyle birlikte gelen makineyi kullanarak dilerseniz donduracağınız yiyecekleri de güzelce vakumlayıp hiç hava almadan uzun süre saklayabilir ve gıdalarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.
Katlanabilir Andezit Taşlı Mangal, farklı model ve boyutlarıyla sonbaharda mangal keyfinizi katlayacak. 30x40, 30x50 ve 30x60 ölçülerinde ve hazneli ya da haznesiz modelleriyle öne çıkan taşlı mangalda pişen etlerin tadına doyamayacaksınız.
TveT Dekoratif Sürahi Görünümlü Pirinç Süzgeci mutfağınız için hem pratik hem de dekoratif bir seçenek. Farklı renk seçenekleri olan bu süzgeç küçük delikleri sayesinde en küçük gıdaları bile kolayca süzmenize yardımcı oluyor.