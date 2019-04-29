Bu uçaklardan dünyada sadece birkaç tane var, biri de Türkiye'de...
Sizin için dünyanın çeşitli yerlerinden uçak restoranları derledik. Listedeki mekanlardan birinin de Türkiye'de olduğunu belirtelim.
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1
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Uçakla yolculuk yapan herkes havadayken yemek yeme deneyimini yaşamıştır. Peki hiç restorana dönüştürülmüş bir uçakta yemek yediniz mi? Sizin için dünyanın çeşitli yerlerinden böyle restoranları derledik. Listedeki uçak restoranlardan birinin de Türkiye'de olduğunu söylemeden geçmeyelim.
2
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El Avion, Manuel Antonio, Kosta Rika
Kosta Rika'da balta girmemiş ormanın ortasında bulunan ve bir Fairchild C-123 Provider'dan dönüştürülmüş olan El Avion'un çok ilginç bir tarihçesi var. ABD'ye ait bir kargo uçağı olan bu uçak, 1986'da Nikaragua'da düşürülmüş.
3
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El Avion, Manuel Antonio, Kosta Rika
Bulunduğu yerde 2000 yılına kadar unutulmuş olan uçak bu tarihte Kosta Rika'ya getirilmiş ve elden geçirilerek bugünkü haline dönüştürülmüş.
4
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La Tante DC10, Akra, Gana
Bir zamanlar Gana Havayolları'na ait olan McDonnell Douglas DC-10 model bu uçak, havaalanının hemen yanında yer alan yeni yerinde misafirlerine Gana mutfağından lezzetler sunuyor.
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La Tante DC10, Akra, Gana
Bir zamanlar birinci mevki olan kısım bugün bekleme alanı olarak hizmet verirken, ekonomi sınıfı koltukların yerinde ise yemek masaları ve sandalyeler yer alıyor. Yemekleri çok lüks olmasa da Afrika'da uçak restoran deneyimi yaşamak isteyenler için uygun.
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Hawai Adda, Ludhiana, Hindistan
Uçak restoranlarda genellikle orijinallik adına iç dekorasyon konsepti korunur ancak burada lüks bir dekorasyon tercih edilmiş. Air India'ya ait bu eski Airbus 320'nin şık oturma alanı ve vejetaryen seçeneklerle dolu bir menüsü var.
7
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Hawai Adda, Ludhiana, Hindistan
Hindistan'ın en lüks treni olan Maharaca (Mihrace) Ekspresi'nden ilham alan Hawai Adda'nın ortamı da en az tren kadar lüks. Burası Hindistan sınırlarındaki ilk uçak restoran.
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The Steak Out, Bolton, İngiltere
Bir Boeing 737'nin penceresiz ön tarafının dönüştürülmesiyle elde edilen The Steak Out’ta klasik İngiliz sokak lezzetleri servis ediliyor.
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The Steak Out, Bolton, İngiltere
Paket servis de alabileceğiniz restoranın ön tarafına gidip kokpit alanında hoş fotoğraflar çektirebilirsiniz.
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Runway1, Haryana, Hindistan
Hindistan'da uçak restoranlar seviliyor olsa gerek ki bir baba oğul Hawai Adda'nın başarısını görüp 2017'de benzer bir restoran açmışlar. Bir zamanlar Air India'ya ait olan bu Airbus A320'de yaşayacağınız deneyim gerçek bir uçak yolculuğunu andırıyor.
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Runway1, Haryana, Hindistan
Zira yolcuların masalarına geçmeden önce bir biniş kartı almaları bekleniyor. Üstelik restoranın kokpit kısmında Hindistan'da tek olduğu söylenen bir üç boyutlu uçuş simülasyon oyunu bulunuyor.
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The Airplane Restaurant, Colorado Springs, ABD
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 1953 model bu Boeing KC-79 tankerde tek seferde 42 kişi yemek yiyebiliyor. Menüsünde deniz ürünleri ve sandviçler bulunan restoran 2002'de açılmış ve ABD'de bir ilk olmuş.
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The Airplane Restaurant, Colorado Springs, ABD
Restoranda yemek yemek için önceden rezervasyon şart ancak arzu edenler terminal kısmında da yemek yiyebiliyor. Bu kısım uçağın içinde değil ama havacılık müzesi gibi bir dekorasyona sahip.
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McDonalds, Taupo, Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'nın Taupo şehrinin en fazla turist çeken noktalarından biri bir McDonalds restoranı ancak bunun sebebi servis edilen yemeklerden ziyade yemeklerin bir uçakta servis ediliyor olması.
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McDonalds, Taupo, Yeni Zelanda
Emekliye ayrıldıktan sonra gümüş grisi ve kırmızıya boyanmış bu Douglas DC-3 daha önce South Pacific Havayolları'na aitmiş. 60'lardan sonra seferlerine son verilen uçak 90'larda elden geçirilmiş ve 20 kişiyi ağırlayabilecek bir restorana dönüştürülmüş.
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Space Shuttle Cafe, New York, ABD
ABD'deki bir diğer uçak restoran da New York'ta. Her ne kadar adı "uzay mekiği" anlamına gelse de bu bir uzay mekiği değil. Douglas D3'den çıkma parçalarla inşa edilmiş bir restoran için bir roket demek daha doğru.
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Space Shuttle Cafe, New York, ABD
Yiyecek kamyonu mantığıyla hizmet veren ve yıllardır çok kez el değiştiren bu gezici restoran yine satılık. CNN Travel'ın haberine göre satış fiyatı 230 bin dolar. Meraklısına...
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Uçak Restaurant, Tekirdağ, Türkiye
Tekirdağ'ın Köseilyas köyü sınırları içinde kalan Uçak Restaurant'a Boeing Cafe dendiği de oluyor. Tekirdağ-Çanakkale Karayolu'nun hemen kıyısında bulunan restoranın menüsünde köfte çeşitleri var.
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Uçak Restaurant, Tekirdağ, Türkiye
Eski bir Airbus A300'den dönüştürülmüş bu restoranda yemek yedikten sonra uçağın için dolaşma şansına da sahipsiniz. Geniş bir yeşil alanın ortasında bulunan restoranın bahçesindeki evcil hayvanlar ve çocuklara yönelik oyuncaklarla da ilgi çekiyor.