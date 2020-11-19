Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor! 'Yüzde 100 istihdam'

"Uygulama eğitimlerini, yeni teknolojilere uygun olarak, 8 öğretmen arkadaşımızla veriyoruz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor. Diğer okullarla yaptığımız iş birliğiyle öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizi yarışmalara da hazırlıyoruz, burada aldıkları madalyalarla milli takıma seçilen öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimiz staja gittikleri yerlerde tercih edilen kişiler oluyor. 5 yıldızlı otellerde çıkan şef tabaklarıyla yarışabilecek öğrencilerimiz var. Bu konuda öğretmenlerimiz hassas ve çok çalışıyor."