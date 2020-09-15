Bu listeye bakmadan kahvaltı hazırlamayın!

Amazon Prime ile indirimli alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Kalabalık kahvaltı sofralarının keyfi çok az şeyde var. Hele ki bu kallavi bir Türk kahvaltısı olursa tadından yenmiyor. Sizin için kahvaltı hazırlarken işinizi kolaylaştıracak birbirinden şık önerilerimiz var. Amazon Prime ile indirimli alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Lava Metal Kulplu Döküm Izgara Tava, 26x32 santimetrelik yüzeyiyle bütün aileye yeter. Bu ızgarada kızaran sucukların, peynirlerin tadına doyamayacaksınız.
Papilla Redio Yumurta Sahanı, göz alıcı kırmızı rengi ve 18-20-24 santimetrelik ölçüleriyle her evin ihtiyacını karşılamaya uygun. Curtain teknolojisi ile üretilen yapışmaz kaplamalı iç yüzeyinde yumurta yapmak çok kolay.
Tefal K001A504 Bienvenue 5 parçaık mutfak seti yemek pişirirken en büyük yardımcılarınızdan olacak. Yüzde 15 oranında cam elyafıyla güçlendirilmiş naylon malzemeden üretilen bupişirme ve servis gereçleri, 220 dereceye kadar ısıya da dayanabiliyor.
Tefal MasterSeal To Go Snack Saklama Kabı, 2 ayrı gözü ve 1 litrelik hacmiyle kahvaltılıklarınızı tazeliğini kaybetmeden saklamak için çok uygun bir ürün. 0,55 ve 1,2 litrelik boyutları da olan Tefal Masterseal, sızdırmazlık garantisiyle geliyor. Mikrodalgaya ve bulaşık makinesine de girebiliyor.
Cuisinart Çok İşlevli Yumurta Pişirme Makinesi ile artık yumurta yapmak hiç dert değil. Katı haşlama, poşe ve omlet yapabilen Cuisinart, pişirme bittiğinde sinyal vererek sizi uyarıyor. Makinenin beraberinde ölçme bardağı, 2 yumurta tutacağı, omlet ve poşe yumurta tepsisi ve 2 adet yumurta pişirme rafı da geliyor.
King P 315MP Lea Çay Makinesi, pembe ve mor renkleriyle, mutfağına keyif katmak isteyenler için çok uygun. Otomatik kapanma ve sürekli sıcak tutma sağlayan çift rezistans sistemi ile enerji tasarrufu sağlayan King Lea, Paslanmaz çelik 1.8 litre kettle ve 1.2 litre demlik kapasitesine ve paslanmaz çelik filtreye sahip.
Arzum AR1028 Blender, kahvaltılarınıza renk ve lezzet katacak smoothie'ler hazırlamak için çok uygun. 2 lt kapasiteli BPA içermeyen Tritan sürahisi ve en sert gıdaları dahi rahatça parçalayabilen 6 sivri paslanmaz çelik bıçağıyla, meyveleri içine atın ve unutun. Bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliğine sahip Arzum Dynamix Power Blender'dan smoothie'nin yanı sıra buz kırma, çorba, sos gibi işlerde de faydalanabilirsiniz.
Melitta Enjoy Top Therm Termoslu Kahve Makinesi, paslanmaz çelik termos sürahisi ve son teknoloji tasarımıyla tezgahınıza çok yakışacak. Termos sürahi, kahvenizi uzun süre sıcak tutar. Aroma seçici sayesinde ise kişisel tercihinize uygun sertlikte kahveler yapabilirsiniz.