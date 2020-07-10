Bu lezzeti başka yerde yok! Saat 13.30'dan sonra bulmak mümkün değil

Tercihe göre dürüm veya porsiyon olarak servis ettiklerini vurgulayan Damcı, "Gaziantep'te sadece biz bu şekilde firik pilavı satışı yapıyoruz. Başka bir yerde bu lezzeti bulmanız mümkün değil. Cuma günleri saat 13.30'dan sonra firik pilavına ulaşmaları çok zor. Çünkü kısa sürede bitiyor. Cuma'nın hazırlığı çarşambadan başlar. Evde hanımlar özenle taşlarından ayıkladıktan sonra pilavı hazırlıyoruz. İlk kez tadanlar çok beğeniyor, bir yiyen başka bir yere gitmiyor" diye konuştu.