Bu kez de lahmacun tartışması çıktı! İçine koyulan malzemeler arasında...
Türk mutfağının en beğenilen yemekleri arasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yapılan lahmacunda yeni bir tartışma başladı.
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Türk mutfağının en beğenilen yemekleri arasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yapılan lahmacunda içine konulan sarımsak ve soğan ile ilgili yeni bir tartışma başladı.
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Gastronomi kenti Gaziantep’te aşçılar ve vatandaşlar lahmacunun iyisinin sarımsaklı olduğunu savunurken, eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa’da ise vatandaşlar en iyi lahmacunun soğanla yapıldığını savundu.
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Türk mutfağının pizzası olarak bilinen ve hem yabancı turistlerin hem de yerli halkın vazgeçemediği lahmacun her yörede farklı malzeme ile yapılıyor.
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Gerek boyutları gerekse içinde konulan malzemelerin farklılığı ile fındık, çullama, soğanlı ya da sarımsaklı olarak adlandırılan lahmacunun en çok tüketildiği yer ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
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Bölgenin iki önemli mutfağı olan Gastronomi kenti Gaziantep ve eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa’da lahmacun içine konulan malzemeler açısından farklılık gösteriyor.
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Yapımında genel hatları ile taze biber, maydanoz, domates ve et konulan lahmacuna Gaziantep’te sarımsak eklenirken Şanlıurfa’da ise soğan konuluyor. Her iki kent insanı ise kendi lahmacunlarının daha lezzetli sağlıklı olduğunu iddia ediyor.
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Gazianteplilerin lahmacunu sarımsaklı tercih ettiğini ve kullanılması gerekenin sarımsak olduğunu ifade eden Aşçı Cebrail Hasgül, "Gaziantep lahmacunun en önemli özelliği etin zırt yardımı ile çekilmesi ve sarımsaklı olmasıdır. Ayrıca mevsiminde domates ve biberinin kullanılması ve hamurunun mayasız olması lazım” dedi.
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Hasgül, “Gaziantep lahmacunun lezzetine lezzet katan etin zırhta çekilmesi ve olmazsa olmaz sarımsak kullanılmasıdır. Soğan kullanılan lahmacun Gaziantep’e has bir lahmacun değildir. Gaziantep’in öz lahmacunu sarımsaklı olanıdır. Kuzunun döş tarafından kullanılan et ile birlikte lahmacunun lezzetine lezzet katar. Gaziantepliler lahmacunu haftada mutlaka yer. Kebap öncesinde tüketilir. Kebap öncesi bir adet fındık lahmacun müşterilerimize servis ediyoruz" diye konuştu.
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Gaziantepli vatandaşlar da lahmacunu sarımsak olmadan düşünemediklerini ve orijinal lahmacunun sarımsaklı olmasını gerektiğini söyledi.
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Lahmacunu soğanlı tercih eden Şanlıurfa’da ise hem aşçılar hem vatandaş en lezzetlisinin böyle olduğu görüşünü savunuyor.
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Restoran işletmecisi Mehmet İnan, "Lahmacunu sarımsaklı yapanlar var, soğansız yapanlar var, etsiz yapanlar var. Ancak Şanlıurfada kuru soğan ve etle yapılır. Urfa’daki lahmacunun özelliği soğanlı olmasıdır. Lahmacunda biz kuzu eti kullanırız. Soğan yoğunlukta oluyor. Biz de kuru sarımsak çok az koyarız. Ardından en son ise maydanoz ve baharat ekleriz. Baharatta da en önemli olan Urfa isotudur. Hepsi harmanlanarak lahmacunun içi hazırlanır” dedi.
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İnan, “Pişiminde ise ince hamur odun ateşinde pişer. Bizim Urfa lahmacunu çıtır olur. Doğalgazlı fırınlar var ancak olmazsa olmaz odun ateşidir. Urfa lahmacunu diğer lahmacunlara göre çok daha ince olur. Böylelikle çıtır ve gevrek olur. Lahmacunumuz soğanlı olduğu için tekrardan yanında soğan vermeyiz. Onun yanında maydanoz, nane, limon, domates ve pişmiş patlıcan servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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Şanlıurfa’da ana malzemenin soğan olduğunu ifade eden kasap Reşit Kahkeci ise, şöyle konuştu:
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"Lahmacun Gaziantep’te sarımsaklı ve bol maydanozlu olur. Ancak Şanlıurfada ana ürün soğandır. Yanında maydanoz, kırmızıbiber, domates ve et koyarız. Lahmacun içini hazırlarken en sonunda biber salçası ve ev isotu koyarız.”
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“Tabii bunların evde yapılmış olması lazım. Fabrika yapımı ürünler lezzetli olmaz. Lahmacunun püf noktası ölçü ve kıvamdır. Kıvam ve ölçünün tutturulması çok önemlidir.”
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“Fazla koyunca iyi oluyor diye bir şey yok. Belli bir oranın tutturulması gerekiyor. Etin kaburga kısmından olması gerekiyor. Lahmacun yumuşak olsun diye az kuyruk yağı konur.”
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“Lahmacun içini hazırlarken sebzeleri makineden değil de elle doğramak gerekiyor. Çünkü makineden çekildiği zaman acımsı bir tat oluşuyor.”
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“Onun için elle zırhla doğramak gerekiyor. Elle doğranan lahmacun içi daha lezzetli olur" ifadelerini kullandı.