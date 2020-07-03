Bu kez de lahmacun tartışması çıktı! İçine koyulan malzemeler arasında...

Restoran işletmecisi Mehmet İnan, "Lahmacunu sarımsaklı yapanlar var, soğansız yapanlar var, etsiz yapanlar var. Ancak Şanlıurfada kuru soğan ve etle yapılır. Urfa’daki lahmacunun özelliği soğanlı olmasıdır. Lahmacunda biz kuzu eti kullanırız. Soğan yoğunlukta oluyor. Biz de kuru sarımsak çok az koyarız. Ardından en son ise maydanoz ve baharat ekleriz. Baharatta da en önemli olan Urfa isotudur. Hepsi harmanlanarak lahmacunun içi hazırlanır” dedi.