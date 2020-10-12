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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 10:26 | 

Bu kez de kokoreçte hile çıktı! Bakın içine ne koyuyorlarmış

Sevilen sokak lezzetlerinden kokoreci daha uygun maliyete yapmak isteyen bazı işletmelerin içine hile karıştırdığı ortaya çıktı.

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İzmirli vatandaşların sevdiği sokak lezzetlerinden kokoreci daha uygun maliyete yapmak isteyen bazı işletmelerin, kuzu kokoreç diyerek daha ucuz olan dana bağırsağı kullandığı öğrenildi.

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Ayrıca bazı işletmecilerin yine maliyeti düşürmek için ürünün içine konan bumbar ve ince bağırsaktan çalıp daha fazla yağ koyarak sattıkları belirtildi.

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Kiminin vazgeçemediği, kiminin ise ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. En çok yenen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, farklı şehirlerde farklı şekilde yapılıyor.

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İzmir’de ise domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor. Ancak lezzet açısından süt kuzusundan elde edilen bağırsağın kullanımı tercih ediliyor. Kokorecin iç kısmı bumbardan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılıyor.

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Uzunca bir şişe bumbarlar geçiriliyor ardından ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanıyor. İçine ayrıca ince yağ tabakaları yerleştirilip pişirildikten sonra çeşitli şekillerde servis edilebiliyor.

6SAKATAT ÇOK BEKLETİLMEMELİ, 72 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİLMELİ
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SAKATAT ÇOK BEKLETİLMEMELİ, 72 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİLMELİ

Kokorecin faydalarından bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketimi hakkında şu bilgileri verdi: "Sağlıklı beslenebilmek için yeteri miktarda tüketmek gerekir. Haftada 1 kez tüketilmesi önerilir. Kalp damar rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünde yemesi gerekir. Özellikle küçük yaş grubu çocukların tüketmemesi önerilir."

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"Bunları pişmiş tüketmemiz lazım. Az pişmiş ve çiğ tüketilmemeli. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü olası bir bulaşıda koronavirüsün 72 derece üstü sıcaklıkta inaktif hale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 72 derece üstü sıcaklıkta pişirip tüketmek gerekiyor. Ayrıca sakatatı aldığımız gibi tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememeyiz. Kellepaça, işkembe ve kokoreç gibi ürünlerin temizliği daha zor işlemlerden geçer. Bunların temizliğine dikkat etmek gerekir. Tanıdığımız bildiğimiz yerden tüketmemiz gerekir."

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En fazla tercih edilen süt kuzu kokorecin daha pahalı olduğunu belirten Uğur, kimilerinin dana kokoreci kuzu kokoreç diyerek satabildiğini de ifade etti.

9BAZILARI MALZEMEDEN ÇALIP YAĞ ORANINI ARTIRIYOR
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BAZILARI MALZEMEDEN ÇALIP YAĞ ORANINI ARTIRIYOR

İzmir Çamdibi’nde tanınmış işletmelerinden birinin yöneticisi evli ve 2 çocuk Hasan Fidan (50), İzmir kokorecin sade olduğunu, baharatla sunulduğunu belirterek, "Her işte olduğu gibi bu sektörde de hile var. İnce bağırsaktan, bumbardan çalınıyor. Bunun yerine içine daha fazla yağ konuluyor. Yağ oranı yükseltiliyor" dedi.

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Kokoreç ustası evli 2 çocuk babası Tarık Yağmur (48), "Ege Bölgesi’nde kokoreç genelde İzmir’de yenir. Dana kokoreç daha ucuz olur. Kokoreç yiyecekseniz tavsiyem kuzu olur. Dana kokoreci genelde kuzu diye satıyorlar. Üstüne kuzu bağırsağı tek şerit sarıp kuzu görünümü veriyorlar" diye konuştu.

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Kokoreç yemeye gelenlerden Muhammed Hakan Kendirli (23), "Manisalıyım ben. İlk kez yedim. Açıkçası beğendim, güzelmiş" dedi.

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Volkan Bulut (22) da, "Seviyorum. Haftada 1-2 geliyorum yemeğe. İzmir kokoreci seviyorum. İstanbul kokorecin içine domates biber konuyor. İzmir sade daha güzel doya doya yiyoruz" diye konuştu.

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Müşterilerden Yakup Kılıç (38) ise, "Tavsiye üzerine geldim, yedim. Çok beğendim. Ben İstanbul’da 20 yıl kaldım. İstanbul’da domates ve biber de konuluyor. O tada daha çok aşinayım ama bunu da sevdim" dedi.

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Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden et dönerin maliyetini ve satış fiyatını düşürmek isteyen bazı işletmeciler de hileye başvurup, içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan eti ya da soya kıyması katıyor.

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Ayrıca lohusa şerbetiyle dönerin hem rengi koyulaştırılıyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvan tadı baskılanıyor.

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Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Ambalaja girmiş dönerlerde de et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirme olması lazım" dedi.

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Türk mutfağında önemli lezzetlerden olan et dönerde bazı işletmeciler, kendi maliyetlerini düşürmek ve ürünü daha ucuza satabilmek için çeşitli hilelere başvuruyor. Bu hileler arasında, et dönerin içinde tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanların etlerinin kullanılması yer alıyor.

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’Yüzde 100 et döner’ diye satılan ürüne bazen de soya kıyması konuluyor. Kanatlı hayvanların başı ve ayakları gibi genellikle kullanılmayan kısımları da kıyma yapılarak, ürüne karıştırılıyor. Bu karışıma lohusa şerbetiyle hem koyu rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor.

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Böylelikle maliyeti düşüren işletmelerde et döner, 10 TL’nin altında satılabiliyor. İşletmeciler ise maliyet hesabına göre yarım ekmek et dönerin 17 TL’nin altında satılamayacağını söylüyor.

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Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Dana etinden veya tavuk etinden yapılan döner satışları mevcuttur. Ancak bazı kişiler, et dönerin maliyetini düşürmek için dana etinin içine tavuk eti karıştırarak tağşiş yapıyor. Böylelikle ucuz döner satılabiliyor. Ambalaja girmiş dönerlerde de et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirmesi olması lazım. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız genel olarak dikkat etmeli. Bilindik yerler ve bilindik markalar tüketilebilir" dedi.

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İzmir’de restoran işletmecisi Kudret Esen (44), ucuz dönerin içindeki çeşitli hilelerle satıldığını belirterek, "10 TL’ye et döner satılmaz. Bugün et dönerin maliyeti 10 TL’nin üzerindedir zaten. Eğer satılıyorsa içinde tavuk taşlığı olabilir. Kanatlı hayvan eti konulabilir. Kesinlikle hile vardır. Aksi takdirde bu fiyata satmak mümkün değil. Bazı dönercilerin lohusa şerbeti de kullandığını duyduk" diye konuştu.

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Restoran işletmecisi Onur Şahin (30) ise et döner üretimi için güzel bir daha etine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Yarım ekmeği en az 17 TL’ye mal ediyoruz. İçinde 80 gram et bulunuyor. Bunun altına mal etmek mümkün değil. Ucuz satanlar hileye başvuruyor. Kanatlı hayvan ürünleri kullanıyorlar" dedi.

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Müşterilerden fırın işletmecisi Aytekin Arslan (25) da "Etin parça parça gelmesine dikkat ediyorum. Kıymayla dönerde karışım yapılınca yemiyorum. Ucuz döner satan yerler bellidir. Et döner kesilirken parça parça gelir. Kıyma döner satan yerde hile olabilir. Fiyata bakınca ucuz fiyata et dönerin satılmayacağını bilmek gerekiyor. Bu nedenle insanların ucuz yerden yememesi gerekiyor" diye konuştu.

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İnşaat mühendisliği öğrencisi Tuna Yardım (21) ise "Et döner yerken kesiliş biçimine dikkat ediyorum. Çok uzun kesilirse içinde kıyma olduğunu anlıyorum. Tek tek düşüyorsa gerçek et olduğunu anlıyorum. Bilindik yerlerden yiyorum. Etin kilosu belli. 5 TL’ye, 10 TL’ye et döner olmaz. Bu nedenle ucuz yerden yiyerek sağlığımı tehlikeye atmak istemiyorum" dedi.

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