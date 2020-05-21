Bu keyfi evinizde de yaşayabilirsiniz? Nasıl mı? İşte cevabı...

Mineiro Coffee Brezilya Yellow Bourbon Filtre Kahve sifon, v60, Chemex gibi birçok farklı demleme metodu için dilediğiniz gibi çekilebiliyor. Çikolata, karamel, tatlı badem ve hünnap aromaları taşıyan bu kahveyi beğeneceksiniz.
Sheriff’s Coffee Factory'nin ürünü Costa Rica Tarrazu San Rafael, çikolata, tatlı kiraz ve sütlü karamel aromalarına sahip orta gövdeli bir kahve. Kahvenizi dilediğiniz şekilde çektirerek ya da çekirdek olarak alabilirsiniz.
Kimbo Aroma Gold 100% Arabica Filtre Kahve 250 gramlık paketinde orta kavrulmuş, yoğun ve zengin aromayla geliyor. Arabica çekirdeklerinden hazırlanan bu kahve kendine has altın rengi ile dikkat çekiyor.
Cafe Salvador Carraro Globo Arabica Çekirdek Kahve, gerçek bir İtalyan ristretto veya espresso için mükemmel, aynı zamanda lezzetli bir cappuccino, latte latte veya latte macchiato için harika bir başlangıç noktası.
Caffe Veronosi Oro Cream 1 kilogramlık pakette çekirdek halinde geliyor. Her çeşit demleme yöntemini kullanarak harika zengin kahve üretmek için kullanılabilen Caffe Veronosi, otantik İtalyan lezzeti arayanlara.
İlly 125 gram Orta Kavrulmuş Toz Kahve de espresso sevenlerin favorisi olacak bir ürün. Yumuşak ve dengeli tadıyla her damağı tatmin eden bu kahve açıldığında lezzetini kolayca kaybedebildiğinden ufak ambalajlarda satılıyor.