Bu kabak da tatlısı da bildiklerinizden çok farklı

Bu yıl kabağın kıvamında olduğunu ifade eden Cezmi Kambur, "Bu sene kabaklar önceki senelere göre daha lezzetli. Bu yıl yağmur ve güneş kabakların tam kıvamında yetişmesine neden oldu. Düzcenin kabağı bu yıl gerçekten çok lezzetli" dedi.