Bu kabağın lezzeti başka kabaklarda yok! Sırrı ise yetiştiği toprak

Toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak 'Düzce kabağı' diye anılmaya başlayan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil Türkiye’nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.