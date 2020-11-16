Bu kabağın lezzeti başka kabaklarda yok! Sırrı ise yetiştiği toprak

Düzce’de üreticilik yapan Hasan Kurt, Düzce’nin bal kabağını diğer kabaklardan ayıran en önemli özelliğinin yetiştiği toprak çeşidi olduğunu belirterek, “Düzce kabağının özelliği toprağın kirli olması, Batı Karadeniz’in toprakları verimli topraklardır. Her yerde kabak yetişir ama her toprak aynı tadı vermez. Kaliteli iyi kabağı gören müşteriler yakınlarına da tavsiye ediyor. Mühim olan çıkma kabak değil birinci sınıf kabak satmaları. Düzce’nin adının iyi duyulmasına yardımcı olur. Çoğunlukla benim müşterilerim Ereğli, Zonguldak, Akçakoca tarafından oluyor. Tabii ki bir alan memnun kalırsa arkadaşlarına da tavsiye diyor. Fiyatlar 1 liradan 2-3 liraya kadar çıkıyor. Bal kabağın tadı farklıdır, Çerkez Kabağının tadı farklıdır. Çerkez kabağı dediğimiz kestane içi gibi olur, lezzetli ve sert olur. Bal kabağı biraz yumuşak olur. Verimi daha fazla olduğu için insanlar bal kabağı yapar. Çerkez kabağı ufak olduğu için az tercih ediliyor” ifadelerinde bulundu.