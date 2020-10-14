Bu kabağın lezzeti bambaşka! Sakarya kabağında hasat başladı

Özüpek, "Meşhur beyaz kabak Sakarya’da yetiştirilip, Türkiye’nin her yerinde satışa sunuluyor, yani ülkenin her yerinde Sakarya kabağını bulabilirsiniz. Nisan’ın 20’sinde ekilir ve bu aylarda hasat zamanı oluyor. Veriminden memnunuz, çiftçiler memnun yetiştirilen kabaktan. Bizim çiftçilerimizin sabır ile ektiği, sabırla yetiştirdiği beyaz kabağımız bu. Dönümü 2 veya 2 buçuk ton yapıyor. Daha bakımlı olduğu zaman 3 tonda yapan var. Kilosu 70 ila 80 kuruş arasında değişebiliyor. Bu sene kabak fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor, şuanda iyi memnunlar yani. Kabak denildiği zaman akla Sakarya geliyor, vatandaşlarımız Sakarya kabağını tercih etsinler. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor. 20 Nisan tarihi gibi ekimi başlanan kabak 10’uncu ay gibi toplanılmaya başlanılıyor” dedi.