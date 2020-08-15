Bu işletmede gelenek ve Koronavirüs tedbirleri bir arada

Yaşanan salgın nedeniyle alınan tedbirlerini de dile getiren Deniz, “İşletmemiz bin 200 kişi kapasiteli, günübirlik bir tesis. İçerisinde tarihi dokuya ziyadesi ile yer verdiğimiz bir işletmemiz var. Bunu personelin kılık kıyafetinden tutun işletmedeki objeler, nesneler, halı kaplamalarımız da buna dahil. Tesisimiz Şanlıurfa ile Eskişehir arasında bir kültür köprüsü görevi görüyor. Oradaki bütün kılık, kıyafet, örf, adet hepsini burada da görmekteyiz. Tabii ki Covid-19 salgının nedeni ile personel nezdinde ve işletmemizde aldığımız birçok tedbir var. Personelin kıyafetleri burada yıkanmakta, temizlenmekte, dezenfekte edilmekte. Personelimiz maske eldiven dezenfekte sıkça kullanmakta. Ayrıca tesisimizin girişindeki dezenfekte tünelinin montajını tamamlamış bulunmaktayız. Bu cihazımız ateşi otomatik olarak ölçüyor ateşin yüksek olması durumunda kişinin diğer insanlardan ayrı bir şekilde beklemesini sağlıyoruz. Masalarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tekrar düzenlendi. Müşterilerimizi birbirinden ayrı tutuyoruz, personellerimiz hijyen kurallarına hat safhada özen göstererek müşterilerimizle kontak kuruyor. Böyle bir işletmede böyle bir düzen kurduğumuz için işletici olarak biz de çok memnunuz” dedi.