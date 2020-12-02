Bu ipuçları mutfakta geçirdiğiniz zamanı faydalı kullanmanızı sağlayacak

Tereyağı özellikle hamur işlerinde yumuşak halde kullanılıyor ama bazen tereyağını yarım saat önceden buzdolabından çıkarmayı akıl edemeyebiliyoruz. Bu durumda yapılacak en kolay şey tereyağını rendelemek ya da bir mutfak poşetine koyduktan sonra üzerinden merdaneyle geçmek olur. Eğer bunu yapacak yeriniz ya da ekipmanınız yoksa o zaman bir su bardağını sıcak sudan geçirip tereyağının üzerine yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmadan önce tereyağını küçük küpler halinde kesmeniz de faydalı olur. Daha geniş yüzey alanı ısının daha hızlı etki etmesini sağlar. Çok yumuşamış tereyağını ise bir poşet ya da kase yardımıyla buza batırıp kolayca sertleştirebilirsiniz.