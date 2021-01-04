Bu hataları hepimiz yapıyoruz! Bu malzemeleri kesinlikle blender'a koymayın

Çok fazla ya da çok az sıvı Blender çalışırken içine sıvı ekleyecekseniz bunu azar azar yapmanız gerekir. Aksi takdirde motor zorlanabilir ya da sıçrama yapabilir. O nedenle sıvılarla katıların oranını doğru ayarlamalısınız. Yeterince sıvı koymamak blender’da çektiğiniz malzemenin topak topak olmasına neden olurken çok fazla sıvı koymak da bıçakların katı maddelerle temasını önleyerek etkisizleşmesine neden olur.