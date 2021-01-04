Bu hataları hepimiz yapıyoruz! Bu malzemeleri kesinlikle blender'a koymayın
Blender'ınızın düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için bu malzemeleri blender'dan uzak tutun.
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1
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Blender’lar mutfaklarımızdaki en büyük yardımcılarımız. Çorbalardan soslara ve smoothie’lere birçok şeyde kullanılan blender’ların uzun ömürlü olması için dikkat edilmesi gereken birkaç basit püf noktası var. Bunların başında da blender’a zarar verecek malzemeleri koymamak geliyor. Peki nedir o malzemeler? Bazıları sizi gerçekten çok şaşırtacak…
2
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Oda sıcaklığındaki yeşil sebzeler
Yeşil sebzeler özellikle smoothie’lerin en önemli malzemelerinden. Ancak lif deposu bu sebzeleri blender’a koyarken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Sebzeleri olduğu gibi blender’a koyarsanız motorun gücüyle içeceğiniz kahverengiye dönüşebilir. Eğer içecekleriniz yeşil rengini kaybetmesin istiyorsanız yapmanız gereken sebzelerinizi blender’a atmadan önce 5 dakika buza yatırmaktır.
3
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Çok lifli yiyecekler
Sadece yeşil yapraklı sebzeler değil birçok başka lifli ürün de blender’a atılmamalıdır. En güçlü motora sahip blender’lar bile bu durumda zarar görebilir. Örneğin çiğ brokoliyi blender’a attığınızda hemen liflere ayrılır. Bu da blender’ınıza zarar verebilir.
4
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Dondurulmuş meyveler
Dondurulmuş meyveler de smoothie’lerin vazgeçilmezlerindendir. Ama bu meyveleri dondurucudan çıkar çıkmaz blender’a atmak doğru değildir. Aksi takdirde smoothie’nizin içinde pürüzler oluşabilir. Daha da kötüsü meyvenin sertliği nedeniyle blender’ın bıçakları çatlayabilir ya da kırılabilir. Dondurulmuş meyveleri blender’a atmadan önce bir süre oda sıcaklığında bekletmek ya da mutfak poşetine koyup suya batırarak çözülmesini sağlamak bu sorunların önüne geçer.
5
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Kuru yemişler
Kuru yemişler, kahve çekirdekleri hatta kakao taneleri, blender’a koyduğunuzda bıçakların keskinliğini azaltır ve karışmaz. Hatta motor yeterince güçlü olmadığından bu malzemeleri blender’a koyduğunuzda yapışkan, çamur gibi bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu tür malzemeleri öğütmek için blender yerine değirmen kullanmanız gerekir.
6
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Kokusu ve aroması güçlü malzemeler
Sarımsak, kırmızı gibi kokusu ve tadı çok baskın malzemeler, blender’ın lastik contasını etkileyebilir. Bu da daha sonra blender’a koyacağınız ürünlere sirayet edebilir. Etiniz için hazırladığınız sarımsaklı sosun kokusunu daha sonra meyveli smoothie’nizde de almak istemiyorsanız bundan kaçınmanız gerekir.
7
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Çok fazla ya da çok az sıvı
Blender çalışırken içine sıvı ekleyecekseniz bunu azar azar yapmanız gerekir. Aksi takdirde motor zorlanabilir ya da sıçrama yapabilir. O nedenle sıvılarla katıların oranını doğru ayarlamalısınız. Yeterince sıvı koymamak blender’da çektiğiniz malzemenin topak topak olmasına neden olurken çok fazla sıvı koymak da bıçakların katı maddelerle temasını önleyerek etkisizleşmesine neden olur.
8
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Kemikli malzemeler
Tavuk ya da balığı blender’a atacaksanız kemiklerini iyice temizlemeniz gerekir. Bu kulağa çok basit bir uyarı gibi geliyor olabilir ama aralarında profesyoneller de olan birçok kişi bu hatayı yapıyor.
9
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Et
Etin blender’a atılmasının doğru olmamasının sebebi ise tadının ve dokusunun kaybolmasıdır. Ancak eğer bebek maması gibi bir şey yapmayı düşünüyorsanız o zaman da etin liflerinin blender’a zarar vermemesine dikkat edin.
10
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Mutfak gereçleri
Blender’ın içine özellikle çalışırken bir mutfak gereci sokmanız gerekirse plastik, cam ve ahşap olanlardan kesinlikle uzak durun. Bunlar kırılabilir ya da çatlayabilir. Bu da hazırladığınız ürünün tüketilemez hale gelmesine neden olur. Eğer blender’a mutfak gereci sokmak isterseniz metal kaşıklar kullanmaya çalışın.
11
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Kurutulmuş domatesler
Çok güçlü performansı olan blender’lar dışında, kurutulmuş domatesler blender’da çekmeye uygun değildir. Deri gibi esnek yapısı blender’da sıkışır kalır ve çalışmasına engel olur. Eğer kurutulmuş domatesleri ille blender’a koymak istiyorsanız o zaman önce suda bekletip yumuşatmanız gerekir.
12
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Domates sosu
Blender’ın domates sosuna uygun olmamasının sebebi ise şudur: Blender domates sosuna çok fazla hava kabarcığı girmesine neden olur. Bu da domates sosunuzun renginin kırmızı yerine pembe olmasıyla sonuçlanır.
13
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Patates
Patatesler ve diğer nişastalı sebzeler blender’da çok fazla çekilmemelidir. Aksi takdirde nişastalı bir yapıya bürünür ve ağızda pek hoş olmayan bir tat bırakır. Peki bu ne anlama geliyor? Evet, patates püresi yaparken blender kullanmamalısınız.
14
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Çok sıcak malzemeler
Eğer blender’a çok sıcak bir sıvı koyup kapağını kapatırsanız, çok büyük bir ev kazasına yol açabilirsiniz. Sıcak sıvının buharı kapağın patlamasına ve blender’ın içindeki malzemenin mutfağın her yerine saçılmasına neden olur. Bu esnada elleriniz ve yüzünüz de büyük zarar görebilir. Aman dikkat!
15
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Hamur
Ne hamuru olursa olsun, blender’a koymak doğru değildir. Çok dikkatli olmazsanız hamur kolayca sertleşebilir ve üzerinde çalışılmaz bir hale gelir.
16
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Zencefil
Blender’a atmamanız gereken bir diğer ürün de taze ya da kuru zencefildir. Çok lifli olduğu için hemen parçalanan zencefil blender’ınıza büyük zarar verir. O nedenle özellikle smoothie’ler için kullanacağınız zencefilleri bıçakla doğramak ya da bir çatalla didiklemek en iyisidir.
17
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Toz halindeki malzemeler
Un, pudra şekeri ya da hamur karışımlarını blender’a koyduğunuz anda mutfakta bir felakete kapı açarsınız. Eğer bu ürünleri blender’a ekleyecekseniz önce sıvıyı blender’a koyup motoru çalıştırmanız ardından blender’ın kapağından kuru malzemeyi dökmeniz gerekir. Onun yerine bizim tavsiyemiz derin bir kase ve düşük devirde çalışan bir mikser kullanmanız.