Bu hamsinin 'doğum yeri Rize'

Bir başka balıkçı esnafı Kenan Yavuz ise Rizelilerin hamsiye rağbet gösterdiğini dile getirerek “Palamut kayboldu artık, hamsi çoğaldı. Kayılar hep hamsiye bakıyor. Şu anda çok iyi bir hamsi var. Marmara hamsisine göre biraz ufak ama lezzeti bir hamsi. Bizim hamsimiz, Karadeniz hamsisi. 10 liradan satılıyor ve halkta yiyor yani” diye konuştu.