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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 15:55 | 

Bu hamsinin 'doğum yeri Rize'

Rizeli esnaf ise tezgahının üzerine ‘Doğum yeri Rize’ yazınca ilgi odağı oldu.

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Rize açıklarında avlanan hamsiler tezgahları süslemeye başladı. Hamsinin Karadeniz hamsisi olduğunu belirtmek isteyen Rizeli esnaf ise tezgahının üzerine ‘Doğum yeri Rize’ yazınca ilgi odağı oldu.

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Ömer Özkan isimli balıkçı esnafı yaptığı açıklamada “Hamsi çıkmaya başladı. Tezgahlarda 7,5-10 TL’den yer buluyor. Hemen hemen 1,5 ay daha bu fiyatlar böyle sürer. Rize’de Marmara hamsisi pek tutulmaz. Sezonu açtık inşallah iyi olur. Çok iyi bir ilgi var hamsiye. Rize hamsisini duyan koştu geldi” dedi.

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Bir başka balıkçı esnafı Kenan Yavuz ise Rizelilerin hamsiye rağbet gösterdiğini dile getirerek “Palamut kayboldu artık, hamsi çoğaldı. Kayılar hep hamsiye bakıyor. Şu anda çok iyi bir hamsi var. Marmara hamsisine göre biraz ufak ama lezzeti bir hamsi. Bizim hamsimiz, Karadeniz hamsisi. 10 liradan satılıyor ve halkta yiyor yani” diye konuştu.

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Hamsi fiyatının 10 liradan aşağıya düşmesi halinde tutanların kazanamayarak zarar edeceğini dile getiren Yavuz “Fiyatlar bundan aşağıya düşerse tutan insanın cebine 1 lira gitmez. 10 lira bugün ki şartlarda iyi. 2 kiloyu 4-5 kişinin yiyebileceği rakamlarda” şeklinde konuştu.

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Hamsiyi çok sevdiğini ve sürekli tükettiğini dile getiren Muhammet Aygün isimli vatandaş ise “Hamsi çok iyi, harika 'ye beni' diyor. Toplamda 6 kilo hamsi aldım. Hamsi bizim milli yemeğimizdir, yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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