Bu fırsatlara göz atmadan mutfağınıza bir şey almayın
Amazon'un Gülümseten Cuma fırsatları ile indirimli alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Kış ayları geldi, hepimiz artık evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Siz de bu dönemde mutfağınızdaki araç gereçleri gözden geçirmeyi düşünüyorsanız bu listeye mutlaka bir göz atın. Hem görüntüsü hem de fonksiyonuyla kalbinizi kazanacak en yeni mutfak gereçlerini Amazon.com.tr'den sizin için seçtik. Gülümseten Cuma'ya özel fırsatlarla alabileceğiniz bu ürünlere göz atmadan mutfağa yeni bir şey almayın...
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Grundig KM 7682 Delisia Filtre Kahve Makinesi, Dark Inox rengi ve dayanıklı camdan üretilmiş demliği ile hem çok şık hem de çok kullanışlı bir ürün. Sıcak tutma fonksiyonu, otomatik kapanma özelliği,LCD ekranı, zamanlayıcısı ve aroma fonksiyonu ile kahve keyfinize keyif katacak olan Delisia'yı mutfağınızda misafir etmek sizi mutlu edecek.
Jumbo Brj01 2 Kişilik Kahve Fincan Seti, başbaşa içilen keyif kahvelerinin vazgeçilmezi olacak. Şık tasarımıyla sadece bir fincan değil aynı zamanda bir sanat eseri olan Jumbo ürünü, şık kutusuyla hediyelik olarak da düşünülebilir.
Russell Hobbs 28010-56 Tuz ve Karabiber Öğütücü paslanmaz çelikten gövdesi ve siyah rengiyle, her türlü sofrayı şenlendirmeye aday bir ürün. Gümüş rengi seçeneği de olan öğütücüler 4 adet kalem pille ve tek tuşla çalışıyor. Kullanım esnasında yanan aydınlatması sayesinde tabağınıza döküleni gözünüzle görüyorsunuz.
Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası, 19 litrelik damacanalardan su doldurma zahmetine bir son veriyor. Tek dokunuşla açma/kapama özelliği olan pompa 4-6 damacanaya kadar şarj gerektirmiyor. Tek motorlu ve iki motorlu seçenekleriyle oldukça kullanışlı bir ürün.
Biggmug Lh-T60B1 Alüminyum Mug Air Transfer, sıcak ya da soğuk içeceğini her yere taşımak isteyenler için çok uygun. 600 mililitre kapasiteli koku yapmayan termos, devrildiğinde veya yan yattığında da neredeyse hiç sızdırma yapmıyor.
Anemoss 2'li Emaye Kupa Seti, deniz temalarını sevenler için çok uygun. Birinde Çapa, birinde de balıkçı kız olan bu kupalar, elde yıkandığında ve sert cisimlerle çizilmediği takdirde, uzun yıllar güvenle ve sağlıkla kullanılabiliyor.
Wmf Profi Plus Mutfak Şefi, döngüsel karıştırma sistemiyle, hamur yoğururken en büyük yardımcınız. Elektronik hız regülasyonlu hız asistanı 8 farklı hız ayarında karıştırır ve yoğurur. Malzemelerin sıçramasını engellemek için yumuşak başlangıç fonksiyonu da bulunur. Pratik katlama işleviyle çırpılmış yumurta akı, fındık veya meyve gibi malzemeler eşit olarak hamurun içine karıştırılır. Karıştırma kolunu kaldırdığında güvenlik asistanı otomatik olarak mutfak şefini kapatır.
Kenwood DS401 Mutfak Tartısı 8 kilograma kadar olan yükleri, 2 gramlık hassasiyetle tartabiliyor. Sertleştirimiş camı sayesinde oldukça dayanıklı bir ürün olan Kenwood mutfak tartısı, özellikle evde ekmek yapanlar için olmazsa olmaz bir ürün.
Simfer M4552 Mini Fırın, 6 fonksiyonlu turbo ayarı, yoğurt yapma, dondurulmuş gıda çözme ve buharlı temizleme özelliği ile oldukça kullanışlı. 90 dakika programlanabilen ve pişirmeyi durduran mekanik saatiyle de hayatınızı kurtaracak bir ürün olan bu fırın, her evin ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.
DeLonghi Icona Vintage Ekmek Kızartma Makinesi, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş oldukça dayanıklı bir ürün. Farklı renk seçenekleri de bulunan ekmek kızartma makinesini, yine Amazon'da bulabileceğiniz su ısıtıcısı ve espresso makinesiyle de eşleyip mutfağınızı çok dekoratif ürünlerle donatabilirsiniz.