Bu ekşi mayalı ekmeğin özelliği 1 ay boyunca bayatlamaması

Görele Belediye Başkanı Erener, “Görele Belediyesi olarak 2018 yılında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de destekleriyle Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili almak için müracaat ettik. Çavuşlu ekmeğinin pişirilmesinden, kullanılan ununa, suyuna kadar kendisine has özelliğinden dolayı ayrı bir lezzete sahip olduğunu anlatan dosyamızı hazırladık ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Yaklaşık iki yılı aşkın süredir takibini gerçekleştirdik. Bugün ise Coğrafi İşaret Tescili kabul edilmiş oldu. Bugüne kadar ekmeği Çavuşlu’da ürettik ama namını başka il ve ilçeler aldı diye üzülüyorduk artık ekmeği de namını da tescillemiş olduk. Bundan sonra hak ettiği değeri de kazanacaktır” dedi.