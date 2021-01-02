Bu ekmek günde sadece 40 adet yapılıyor, 1 hafta bayatlamıyor

"Fazla yapamayız, bunun belli bir ayarı var" Bazı müşterilerin "Bu çok satılıyor, neden fazla yapmıyorsunuz?" diye sorduğunu dile getiren Paylan, "Fazla yapamayız, bunun belli bir ayarı var, belli bir zaman alıyor. Bir fırından çıkacak ekmeğin süresi 6 saat. İki fırın ekmek yapsan 12 saat sürer. Çok yorucu bir işlem" şeklinde konuştu.