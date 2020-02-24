Bu döner diğerlerinden çok farklı! Lezzetiyle de yiyenleri şaşırtıyor

“İNSANLAR BALIK DÖNERİ SEVER Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜK” 'Balık döner' firmasının işletmecisi olan Eyüp Kuru, balık döner fikrinin başlarda çok riskli olduğunu söyledi.Profesyonel üretici olarak çok titiz çalıştıklarını dile getiren Kuru, "Firma ve fabrika olarak balık döner alanında dünyada ve Türkiye’de ilk ve tekiz. Profesyonel üretici olarak bu işi yapıyoruz. Bu anlamda çok titizlikle çalışıyoruz.Katkı maddesi olmadan, tamamen doğal bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten balık kendi özünde bunları kabul etmiyor. Biz de bunu geliştirdik, ürettik ve insanlara sunduk. Aslında bizim için çok riskli bir işti. Bununla ilgili birkaç yerde şube çalışması yaptık, geri çekildik.