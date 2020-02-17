Bu çubukları sakın çöpe atmayın! Bir kasenin üzerine yerleştirin ve...

Geldik tezgahın üzerine... Çekmecelere ya da dolaplara yerleştirilebilecek hiçbir şeyi tezgahın üzerinde bırakmayın. Bunun istisnası gün içinde birkaç kez kullandığınız bir kahve makinesi ya da dekoratif bir görüntüsü olan ayaklı mikseriniz olabilir.