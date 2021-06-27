Bu çorbalar serinletiyor, tok tutuyor, sağlık veriyor... İşte 5 soğuk yaz çorbası tarifi

Gazpazho çorbası Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat yönünden zengin içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına destek olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve kilo kaybını destekler. Bu zengin içerikli sebze ve meyveleri içeren soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.



Malzemeler:

4 adet büyük domates

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta boy yeşil dolmalık biber

4 dilim tam buğday ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber



Yapılışı: Kabukları soyulan domates, kuru soğan ve salatalıklar iri küpler halinde doğranır. Sarımsağın kabukları soyulur. Ortadan ikiye kesilip, çekirdekleri çıkartılan yeşil dolmalık biber doğranır. Doğranmış olan tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri de eklenerek tüm malzeme püre haline getirilir. Çorba malzemesi derin bir cam kaseye aktarılır. Su eklendikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra karıştırılmaya devam edilir. Koyu bir kıvam alan çorba, buzdolabında soğutulduktan sonra servis edilir.