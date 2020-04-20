Bu aralar herkes onlardan bahsediyor! Sizin evinizde var mı?
Siz de mutfağınıza yakışacak uygun fiyatlı döküm ürünler arıyorsanız aşağıdaki listeye bir göz atın. Kendinize uygun bir şeyler bulabileceğinize eminiz.
Bu bir ilandır.
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Mutfakların yeni yıldızı, demirden ve granitten üretilen döküm tencere ve tavalar. Bu ürünler hem sağlık hem de lezzet anlamında yemeğe katkı sağlıyor. Isıyı eşit bir şekilde dağıtan ve geç soğuyan döküm ürünler bu açıdan bakıldığında enerji tasarrufu yapmanıza da yardımcı oluyor. Siz de mutfağınıza yakışacak uygun fiyatlı döküm ürünler arıyorsanız aşağıdaki listeye bir göz atın. Kendinize uygun bir şeyler bulabileceğinize eminiz.
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Lava Metal saplı Döküm Izgara Tava, 26x32 santimetre ölçüleriyle tek seferde böl miktarda malzemeyi pişirebilmenize imkan sağlıyor. Yüzeyindeki ızgara kanalları sayesinde hem etiniz tavaya yapılmıyor, hem de üzerinde yanık izleri oluşuyor.
Hecha'nın 35 santimetrelik Wok Kavurma Tavası özellikle et sote, noodle gibi yemekler için çok uydun. 28 santimetrelik daha ufak boyu da olan bu tava kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.
Tleps Dual Horn, kaplamasız yüzeyiyle tam bir demir döküm tava deneyimi arayanlar için. 26 santimetre çapındaki bu sahan tava uzun süre sıcak kalıyor. Tleps, sadece fırına ve ocağa değil, açık ateş üzerinde de kullanmaya uygun.
Taç Döküm Sac Kavurma ve gözleme tavası bir taşla iki kış vurmak isteyenler için. Çünkü bu tavanın hem içi hem de dışı yemek pişirirken kullanılabiliyor. 34 santimetre çapındaki tavanın saplarındaki plastik parçalar kolayca sökülüp takılabiliyor.
Staub La Cocotte Döküm Tencere, 15 ve 23 santimetrelik seçenekleriyle ve farklı renkleriyle geliyor. Kapağın altındaki noktacıklar sayesinde yemeklerinizin suyunun içinde kalmasını sağlayan Staub La Cocotte'un siyah mat sıvı cam kaplı iç yüzeyi uzun yıllar güvenle kullanmanız için tasarlanmış. Bu tencereyi indüksiyon ocaklarda da kullanabilirsiniz.
Özkent K501 Granit Çift Taraflı Döküm Tava ısıyı eşit dağıtan granit döküm gövgesinin yanı sıra ızdırmayı önleyen silikonlu contaya ve mıknatıslı kapağa sahip. Çift taraflı kullanabilme özelliği sayesinde tavanın içindekileri kapağı açmadan çevirebilmenize imkan sağlayan çift taraflı döküm tava kolayca da temizleniyor.
Lava Döküm Izgara Tava'nın bu modeli ahşap standıyla birlikte geliyor. Böylece yemeğin pişirme aşamasında oldukça ısınan tavayı servis aşamasında koymak için yer aramanıza gerek kalmıyor. Görüntüsü de oldukça çık olan tavanın ölçüleri 26x32 santimetre.
Sinbo Granit Döküm Tencere Eclon kaplama sayesinde tencere arka arkaya kullanım sonrası bile kolayca temizleniyor. Üstelik kaplamaya eklenen doğal mineraller ürünün yapışmazlık özelliğini artırıyor. 26,5x15x26,5 ölçülerindeki tencerenin bir diğer avantajı da dört köşe olması sayesinde dolaba kolay yerleştirilmesi.
Schafer Famos Yanmaz Yapışmaz 2 Parça Granit Döküm Tava Seti hem az hem de çok yemek yapanlara uygun. Tavaların küçük olanı 20 santimetre, büyük olanı ise 28 santimetre çapında. Bu tavaların bir diğer avantajı da bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir olmaları.
Tantitoni Granit Kaplamalı Döküm Sahan, 20 santimetre çapında. Özellikle kahvaltılarda yumurta, sucuk, muhlama gibi lezzetleri pişirirken zevkle kullanacağınız bu minik tavanın yapışmazlık özelliği de kullanım kolaylığı sağlıyor.
Silver Demir Döküm Sahan Tava da 20 santimetre çapında. Siyah ve kırmızının nefis uyumunu sergileyen bu tavanın hem içi hem de dışı iki kat emaye kaplı. Isıyı kısa sürede tüm yüzeye dağıtan ve ürünleri kolayca pişirmeyi sağlayan bu tava fırına da girebiliyor.
Korkmaz Gusto Granit Döküm Kısa Tencere 26 santimetre çapında. Cam kapak ve bakalit kulpla gelen hem içi hem de dışı granit kaplı bu tencere hem alevli hem de indüksiyon ocaklara uyum sağlıyor. Üstelik 250 dereceye kadar fırında da kullanılabiliyor.