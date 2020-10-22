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Bu aralar bol bol yiyin çünkü...
Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Cevabı bu listede...
OCAKSebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.
Brüksel lahanası tarifi
Akşam yemeği için farklı bir yemek tarifi arıyorsanız, Brüksel lahanasını denemeden geçmemenizi öneririz. Potasyum ve demir yönünden zengin olan Brüksel lahanası, düşük kalorisiyle de diyet yapanlar için oldukça ideal. Yapılışı da kolay bu nefis yemeği her lokmada ayrı seveceksiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Bir göz atmaz mıydınız?
Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.
Pırasa külü tarifi
Pırasa külü et yemeklerinin yanına çok yakışan bir garnitür. Adı üzerinde pırasanın hafifçe yakılarak ufalanmasıyla elde ediliyor. Peki pırasa külü nasıl yapılır? Sizin için malzemelerini ve tarifini araştırdık. İşte "Pırasa külü nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Afiyet olsun…
Kuşkonmaz çorbası tarifi
Kuşkonmaz mutfağımızda çok bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Izgarada kısa süre pişirip etin ya da balığın yanında servis edebileceğiniz gibi kuşkonmazla enfes çorbalar da yapabilirsiniz. İşte sizin için bir örnek. Mutlaka denemeniz gereken kuşkonmaz çorbasının tarifi hemen aşağıda...
Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz.
Yoğurtlu enginar salatası tarifi
İlkbahar demek, enginar demek. Bu güzel mevsimde yoğurtlu enginar salatası yapmadan olmaz. En az dolması ve zeytinyağlısı kadar lezzetli bu güzel tarife bayılacaksınız. Hem doyurucu hem de çok hafif yoğurtlu enginar salatasını mutlaka denemelisiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
MAYISSebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.
Çilekli sufle tarifi
Muhteşem bir Fransız tatlısı olan sufleyi hemen herkes çikolatalı tercih ediyor. Ancak o kadar çok çeşidi var ki, hangisini yiyeceğinizi şaşırabilirsiniz. Kestaneli, vanilyalı, tahinli hatta somonlu, peynirli gibi tuzlu çeşitleri bile mevcut. Çok sevilen yaz meyvesi çilekli sufle nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.
Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.
Kiraz tuzlaması tarifi
Yaz aylarının sevilen meyvesi kiraz, ülkemizde bolca bulunur. Sos olarak kullanabileceğiniz veya meyve salatası yapabileceğiniz kirazın Giresun’a ait lezzetli mi lezzetli bir de tuzlaması var. Sizi şaşırtacak bu lezzeti, yazın taze taze kirazlardan hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan 15 gün sonra kavurmasını yapıp, afiyetle yiyebilirsiniz. Bir nevi turşu da diyebileceğimiz kiraz tuzlusu nasıl yapılır? Tarifi hemen aşağıda...
AĞUSTOSSebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.
Bamya tarifi
Bamya, hem hafif hem de besin değeri oldukça yüksek bir sebze. Genellikle çorba olarak tüketilse de bamya yemeği de mükemmel oluyor. Sofranıza lezzet katmanın yanı sıra lif ve mineral deposu bamyayı bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.
Sütlü mantar çorbası tarifi
Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…
EKİMSebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.